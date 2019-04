Publican Reglamento para Ley de Residuos para Sinaloa; no contempla impuesto a bolsas de plÃ¡stico

Publican Reglamento para Ley de Residuos para Sinaloa; no contempla impuesto a bolsas de plástico

A pesar de que en la Ley de Residuos aparece un impuesto de 49 centavos por cada bolsa usada en supermercados, el Secretario de Desarrollo Sustentable dijo que aún no llegan a un consenso de cómo cobrarlo

Heriberto Giusti Angulo

18/04/2019 | 11:34 AM

Tras más de seis meses de espera, y a dos semanas de haberse vencido el plazo legal, este 12 de abril la Secretaría de Desarrollo Sustentable publicó en el Periódico Oficial del Estado la reglamentación para que empiece a operar la Ley de Residuos de Sinaloa.

“El Reglamento no es nada distinto a la Ley. Recordemos que el Reglamento lo que hace es la instrumentación de la propia Ley”, recordó Carlos Gandarilla García, titular de esta Secretaría, en conferencia de prensa esta semana.

En dicha Ley solamente se contempla un impuesto, uno de 49 centavos por cada bolsa usada en supermercados; sin embargo, en el Reglamento recién publicado no se aclara cómo, ni a quién, ni cuándo se cobrará este impuesto.

"En el artículo 66 de la Ley de Residuos se lee que “Las personas físicas y morales que enajenen o entreguen bolsas de plástico no biodegradable para cargar o transportar los bienes adquiridos a ellos, están obligadas al pago de una tarifa de cuarenta y nueve centavos como impuesto por cada bolsa de plástico no biodegradable entregada”.

“Dicho impuesto será causado al momento de la enajenación de la bolsa, y deberá enterarse mediante declaración que presentará el contribuyente en los formatos oficialmente aprobados ante las oficinas autorizadas para ello, dentro de los primeros quince días de cada mes, debiendo contener dichas declaraciones las enajenaciones objeto de este impuesto que se hayan realizado en el mes anterior”.

Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Sustentable afirmó que dicho impuesto no se ha podido generar.

“Un punto importante tiene que ver con la bolsa de plástico, que ya otros estados manejan una prohibición. En el caso de Sinaloa, la Ley establece un impuesto de poco menos de 50 centavos para la utilización de la bolsa, pero en Sinaloa no ha podido concretarse porque no se ha generado el impuesto este que tiene que ver con la no utilización de la bolsa de plástico”, declaró.

“Hay una tendencia nacional, tenemos información preliminar de que se quiere legislar a nivel nacional en este tema, para que sea una prohibición en todo el territorio nacional la utilización de bolsas de plástico”, añadió.

La Ley también establece que “El ingreso que perciba el Estado proveniente de lo recaudado por concepto del impuesto al que se refiere el presente artículo se destinará al Fondo Estatal Ambiental, para llevar a cabo las acciones y los proyectos para el logro de las metas planteadas en el Programa y en los Programas Municipales”.

Otros puntos relevantes de la Ley de Residuos, y su respectiva Reglamentación, incluyen la imposición a empresas para que generen un Plan integral de manejo de basura, siempre y cuando se trate de negocios que generen más de 10 toneladas al año; asimismo, se aborda el tema de la regulación para los rellenos sanitarios, de los cuales actualmente Sinaloa tiene únicamente cuatro que cumplen con la Norma Oficial Mexicana 083-SEMARNAT-2003.

