Pude dejar el alcohol pero no de comer: El Coyote

El cantante está por cumplir seis años sin tomar alcohol e ingerir drogas y acaba de iniciar una dieta rigurosa

Fernando Espinoza

José Ángel Ledesma “El Coyote” asegura que tiene trabajo cada fin de semana, mucho más que hace 10 años, y todo es gracias a que dejó el alcohol y las drogas desde hace seis años.

En marzo del próximo año cumplirá seis años sin ingerir alcohol y drogas, tras una fuerte congestión alcohólica que lo hizo tocar fondo, desde hoy empieza un nuevo reto en su vida y es que acaba de iniciar una dieta para perder algunos kilos.

“Ya le dije a mi esposa que vamos a estar a dieta, que si me daba tres tortillas me de una, el reto es bajar unos kilos, ahorita peso ciento y tantos... pude dejar el alcohol pero no de comer, es bien difícil para mí y más que en mi familia, los que conocen a mis papás y mis hermanos saben que somos cachetoncitos, pero a ver que pasa y soy una persona que dice hasta aquí y ya, así dejé el alcohol y las drogas, y ahora traigo este rosario en la bolsa y la Virgen de Guadalupe en el pecho, tengo varias, para que me ayude a conseguir mi objetivo”, compartió El Coyote.

El intérprete de “Las morenas” se encontraba en el aeropuerto Rafael Buelna de Mazatlán, se dirigía a Tijuana para una de sus presentaciones.

Respecto a la situación que atraviesa el norte y centro de Sinaloa dijo que él está dispuesto a participar en cualquier evento que lo inviten para recaudar fondos para los afectados, incluso que estaría dispuesto a donar 50 ó 100 mil pesos.

Vienen dos discos

Aunque no adelantó nombres ni de los discos ni de las canciones, dijo que para la próxima semana estrenará dos discos con temas rancheritos y románticos, algunos covers y otras canciones inéditas.

“No les puedo decir que canciones vienen porque por andar de bocón me roban las canciones, así me pasó cuando grabe “Sobre mis pies” de Espinoza Paz, que ya la tenía grabada yo y luego la grabó la Arrolladora y solo le cambiaron unas palabritas, así que mejor no digo nada”, finalizó el cantante.

El Coyote aseguró que desde entonces no le ha grabado un tema Espinoza Paz y ya no le grabará ni uno solo.