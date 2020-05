Puebla de nuevo pierde en eLiga y TabÃ³ pide el regreso de OrmeÃ±o al control

FUTBOL

Puebla de nuevo pierde en eLiga y Tabó pide el regreso de Ormeño al control

Esta vez con Christian Tabó en los controles, el equipo poblano volvió a verse mal y eso fue aprovechado por Alexis Castro

Noroeste / Redacción

Puebla no da una y ligó cuatro derrotas en la e-Liga MX al caer 3-0 con Xolos en la Jornada 8; en este partido Christian Tabó saltó por la Franja ante Alexis Castro de Tijuana, pero no logró devolverle a los camoteros el sabor de una victoria, la cual no conocen desde la primera vez que quitaron a Santiago Ormeño de los controles, por lo que pide el regreso de este elemento.

Ormeño había jugado por Puebla en cinco partidos, obteniendo dos triunfos y un empate en sus primeros duelos, pero después fue el turno de Tabó y solo consiguió la igualada; más tarde dieron paso a Brayan Angulo, pero fue peor, ya que Santos lo goleó 6-0.

Cuando regresó Ormeño para la Fecha 6 y 7 ya no fue lo mismo, perdió los dos duelos en el último tuvo ‘diferencias’ con el conductor Christian Marinoli, quien hasta lo llamó muerto, luego de que el jugador le gritara el gol que le había hecho al Toluca, equipo del que es fan.

Ormeño hasta hizo votación para ver si volvía o no a los controles, pero este lunes salió Tabó para manejar el videojuego y no logró hacer nada bueno, pues cayó ante Alexis Castro quien le anotó por conducto de Camilo Sanvezzo al 15’, Bryan Angulo gol al 69’ y César Falletti al 92’; incluso, el jugador de Xolos se equivocó y con el avatar de Manuel Lajud al 88’ le dejó un balón suelto en el área, pero Puebla no aprovechó.

Tijuana llegó a ocho puntos, misma cantidad en la que se mantiene Puebla y ante esto Tabó se despidió diciendo que “nuestra única esperanza sigue siendo Ormeño”.