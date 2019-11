Más que lujo y exclusividad

Pueblo Bonito, la pasión por ser los mejores en hotelería

Conozca desde adentro los secretos que hacen a esta cadenas de hoteles una de las mejores empresas de hotelería de México y sus planes de crecimiento, en los que siempre está Mazatlán

Ariel Noriega

14/11/2019 | 11:59 AM

Después de tres décadas de ofrecer algunos de los hoteles más exclusivos de Mazatlán y Los Cabos, Pueblo Bonito se alista para crecer… y entre sus planes siempre está Mazatlán.

Inmersos en una profunda renovación de su primer hotel, Pueblo Bonito Mazatlán, la cadena se alista para dar un gran salto, al asociarse con cadenas hoteleras de talla mundial y abrir nuevos hoteles en algunos de los destinos turísticos más exclusivos de México.

De la mano de su propietario, Ernesto Coppel, los proyectos de Pueblo Bonito superan cualquier obstáculo para construir las mejores habitaciones en el destino, abundan las anécdotas de un personaje al que primero llaman “loco”, para después reconocer que es uno de los empresarios más visionarios del ramo turístico.

Entre sus grandes logros se encuentra haber construido una de las zonas hoteleras más exclusivas de Cabo San Lucas en un terreno abandonado, aislado y lejos del resto de los hoteles, que terminó siendo la zona más exclusiva, Sunset Beach.

En Mazatlán repitió la historia construyendo Emerald Bay, en un terreno alejado y solitario que hoy recibe a los visitantes de mayor poder adquisitivo y se apunta como una referencia que todos desean emular en el puerto.

José Gámez, director de ventas, recibe a HUB en las instalaciones de Pueblo Bonito Emerald Bay, en Mazatlán, y nos cuenta los planes de una empresa obsesionada con un solo objetivo: “cero quejas”.

Pueblo Bonito Mazatlán renace

Todo comenzó en Mazatlán… hace 32 años, el Hotel Pueblo Bonito abrió en en el puerto; lejos estaba el crecimiento a Cabo San Lucas o un nuevo hotel como Emerald Bay.

Pero desde su nacimiento, Pueblo Bonito marcó nuevos estándares para la hotelería en Mazatlán, ofreciendo habitaciones de gran lujo y espacios cuidados hasta el último detalle, su filosofía viajó a Los Cabos donde inspiró la construcción de nuevos hoteles que conservarían la marca original.

Después de tres décadas de ser uno de los mejores hoteles del puerto, Pueblo Bonito Mazatlán vive ahora una intensa remodelación, con la intención de mantener y mejorar la calidad que ha ofrecido desde su fundación.

“El año pasado cerramos la sección Pueblito e iniciamos una remodelación donde se están invirtiendo 25 millones de dólares”, explica José Gámez.

La mano de Ernesto Coppel se siente en todas las decisiones de sus hoteles, las anécdotas sobre cómo construyó su cadena hotelera y cómo sigue apostando por el puerto, donde comenzó todo, son legendarias.

Gámez explica que el día que llegó a supervisar la habitación modelo en Pueblo Bonito Mazatlán hizo una observación sobre la calidad de la madera que se estaba utilizando.

Los responsables de diseñar y construir la habitación le explicaron que si cambiaba el tipo de madera el presupuesto se dispararía, entonces Coppel les contestó que si mejoraban la madera se ahorrarían mucho dinero en mantenimiento.

Cuenta Gámez que al hacer las cuentas para saber cuánto costaría en el futuro el mantenimiento de la madera se dieron cuenta que su director general tenía razón, había hecho cuentas con solo ver la madera.

Otra de las decisiones de Coppel fue la profundidad de la remodelación de las habitaciones de Pueblo Bonito Mazatlán, que prácticamente serán habitaciones nuevas.

“Los cuartos en remodelación quedan prácticamente en obra negra, se saca todo, incluso la tubería, el cableado, es una reconstrucción total. Se le quitó mucho peso al edificio porque se eliminó un muro divisorio y las bases de las camas que eran de concreto”.

El 25 de febrero de este año se terminó la remodelación de la sección Pueblito e inmediatamente se cerró la sección Pueblo para iniciar la remodelación del resto del hotel.

El restaurante de la playa ha sido remodelado completamente y actualmente se reconstruye el área de albercas para dejarlas nuevas.

Pueblo Bonito Mazatlán contará con las mejoras habitaciones del puerto y aún con la remodelación encima, el hotel ha conseguido mantenerse entre los destinos mejor calificados del puerto.

¿A dónde va Pueblo Bonito?

La marca Pueblo Bonito seguirá creciendo y ya trabaja en los próximos proyectos. algunos de ellos contemplan la fusión con marcas internacionales y entre ellos se encuentra siempre Mazatlán.

“El futuro pasa por hacer alianzas con marcas top a nivel mundial como Four Seasons y Saint Regis. ¿Quién le puede enseñar algo a Pueblo Bonito? Los mejores. Por eso vamos a buscar a los más grandes y a trabajar con ellos”, explica Gámez.

La primera alianza con Saint Regis permitirá la construcción de un hotel de gran exclusividad en Cabo San Lucas, en terrenos propios, donde actualmente se encuentra un campo de golf.

“Después viene Pueblo Bonito en Cancún, en las playas de Punta Maroma, donde la naturaleza es tan benigna que no tenemos problemas con el sargazo. Se encuentra en la parte de proyecto ejecutivo”.

Otro de los proyectos a futuro de la cadena hotelera es construir un nuevo proyecto en San Miguel de Allende, uno de los destinos turísticos sin playa más exclusivos de México, dirigido a los visitantes europeos.

Y después de San Miguel de Allende, Pueblo Bonito regresará a Mazatlán para cumplir con uno de los sueños de Ernesto Coppel: construir un hotel en el Centro Histórico.

El proyecto en el Centro Histórico es un hotel boutique, uno de esos proyectos donde se adivina el cariño de Ernesto Coppel por Mazatlán, ya que su tamaño, apenas 50 habitaciones, se adivina más como un acto de amor por el puerto que uno de sus grandes negocios.

El hotel estará ubicado en la antigua dirección del Liceo Mazatlán, en el corazón del Centro Histórico, aunque aún no tiene fecha para el inicio de su construcción.

“Si fuera por él (Ernesto Coppel) ese hotel ya estaría abierto, pero los proyectos tienen un tiempo y llegará en su momento”.

El Parque Central

Y mientras los hoteles siguen creciendo, Ernesto Coppel imaginó un nuevo proyecto en Mazatlán, uno que ni siquiera es un negocio directo para él, pero que terminará beneficiando a todo el sector turístico del puerto.

Lo primero que anunció fue su intención de crear un museo en el puerto, después ese museo se convirtió en un todo un parque y después se anunció que ese parque albergaría el nuevo Acuario de Mazatlán.

Hoy el proyecto se llama Parque Central y es uno de los proyectos turísticos más ambiciosos que se construye en México y en todo Latinoamérica, poniendo a Mazatlán en la mira de todos los despachos turísticos del mundo.

“Mazatlán, durante mucho tiempo fue tratado como el patito feo. Nos venían muy chiquitos. Hace dos años en España estábamos en el evento de la Feria Internacional de Turismo cuando alguien mencionó que en Mazatlán se va a construir el mejor acuario de Latinoamérica, ‘¿Cómo?’, preguntaron todos”.

El proyecto se encuentra ya en construcción y se espera que pueda abrir sus puertas en los primeros meses de 2021.

“El nuevo acuario, que formará parte del Parque Central, es una idea y concepción de Ernesto Coppel Kelly, a raíz de eso Mazatlán es tema mundial, de ahora en adelante todo el inversionista que llega a Mazatlán sabe del Parque Central”.

Pero el acuario solo será el corazón de un proyecto más grande, el Parque Central, que nace con el objetivo de cambiar para siempre la imagen del puerto, con enormes espacios para el deporte y el esparcimiento de los mazatlecos y sus visitantes.

Y mientras Ernesto Coppel sigue soñando con el puerto que lo vio nacer, Pueblo Bonito sigue creciendo, ofreciendo lo mejor de la tradición turística mazatleca y recordándonos a todos que los porteños siempre podremos llevar lo mejor de nosotros al resto del mundo.

La cadena

Mazatlán

- Pueblo Bonito Emerald Bay, resort and spa

- Pueblo Bonito Mazatlán, beach resort

- Emerald Estates, luxury villas

Cabo San Lucas

- Pueblo Bonito Cabo San Lucas, beach resort

- Pacifica, golf and spa resort

- Sunset Beach, golf and spa resort

- Rosé, resort and spa

- Montecristo Estates, luxury villas

- The Towers at Pacifica, golf and spa resort

Proyectos

- Remodelación del hotel Pueblo Bonito, en Mazatlán.

- Construcción en Cabo San Lucas de un hotel de gran exclusividad en a alianza con la cadena internacional Saint Regis.

- Construcción de un hotel Pueblo Bonito en Cancún, en las playas de Punta Maroma, proyecto que se encuentra en la parte de proyecto ejecutivo.

- Construcción de un hotel en San Miguel de Allende, uno de los destinos turísticos sin playa más exclusivos de México, dirigido a los visitantes europeos.

- Construcción de un hotel boutique de 50 habitaciones en lo que era el Liceo Mazatlán, en el Centro Histórico