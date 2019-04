Â¿Puede AMLO pedir que un medio revele sus fuentes? Un fallÃ³ de la Corte dice que no

¿Puede AMLO pedir que un medio revele sus fuentes? Un falló de la Corte dice que no

El presidente dijo que sería interesante saber quién filtró al medio la carta que envió a España; la ley protege a los medios para no dar esta información

Animal Político

El presidente Andrés ManuelLópez Obrador dijo que sería “interesante” que el periódico Reforma revele la fuente que le facilitó el borrador de la carta que su gobierno mandó a España, para solicitar una disculpa por la violación cometida a los derechos humanos durante la Conquista.

En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario dijo que dará a conocer los textos que envió a la Corona española y al Vaticano para “que se conozcan bien” y no exista solo la versión filtrada por el diario Reforma.

“Para mí los medios son organismos de interés público y que tienen también que cumplir con una ética (…) Es distinto el respeto a la libertad de expresión, de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente?, sería interesantísimo”, señaló el presidente.

Planteó la posibilidad de que el gobierno español haya sido quien filtró el borrador, “imagínense, ¿cómo queda?, no el Reforma, porque a final de cuentas es el medio (…) pero, ¿qué autoridad moral puede tener un gobierno que filtra un documento en estas circunstancias?”.

López Obrador detalló que su administración realizará las investigaciones correspondientes sobre la filtración, pero “ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento”.

Y cuestionó: “Pero también si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿por qué no lo podemos decir? (…) ¿Por qué no fue La Jornada?, ¿por qué no fue El Universal?, ¿por qué fue el Reforma?”.

¿Y qué dice la ley sobre el tema?

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 7, apartado C, numeral 2 establece la protección del secreto profesional de los periodistas como el derecho de “las personas profesionales de la información a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información.”

En septiembre de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez de este derecho a pesar de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo impugnó con el argumento de que se discriminaba a otras profesiones como la medicina y psicología, las cuales no cuentan con una protección similar.

Ante esto, el ministro Javier Laynez Potisek dijo que: “la salvaguarda del secreto profesional en beneficio de periodistas está enmarcada en el contexto del derecho a la libertad de expresión, y lo que esto significa para las personas que se dedican al periodismo (…) es una condición relativa al ejercicio de la carrera de periodistas (…) derivada de recomendaciones internacionales y que no es violatoria”.

Por tanto, con base en la protección del secreto profesional, el diario Reforma no tiene la obligación de revelar sus fuentes aunque haya sido una petición del propio presidente.

Critican declaración de AMLO

La sugerencia del presidente al diario Reforma provocó reacciones de rechazo entre diversos legisladores.

El senador del PAN, Gustavo Madero, calificó la declaración como un acto de “presión” y de “censura” por parte del mandatario contra un medio que tiene una “autonomía crítica” ante un gobierno “intolerante y autoritario”.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza recomendó al presidente “tomar un taller sobre libertad de expresión” y no atacar a un periódico solo “porque no le cae bien (…) lo que el presidente está pidiendo a Reforma es inaceptable”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, declaró que más allá de pedir que se viole, el secreto periodístico “debe defenderse (…) Reforma solo hizo su trabajo y fue el presidente quien ocultó la información”.

Con información del diario Reforma (suscripción necesaria).