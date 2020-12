'Puede caminar perfecto': Elizabeth Álvarez sobre el estado de salud de Jorge Salinas

La actriz de 'Fuego en la sangre' reaccionó a las imágenes en las que se observa a Jorge Salinas, su esposo, caminar con dificultad y con ayuda de un bastón

Noroeste / Redacción

Elizabeth Álvarez rompió el silencio a casi tres semanas de que salieran a la luz imágenes en las que se observa a su esposo, Jorge Salinas, caminar con la ayuda de un bastón en las calles de la Ciudad de México.

La protagonista de Fuego en la sangre aseguró que el también actor se encuentra en perfecto estado de salud y comentó que ambos se toman los rumores con calma e incluso bromean al respecto.

“Nos reímos y dijimos ¡Dios mío!, lo que ha sido esta pandemia que no haya notas, hacen falta más eventos”, explicó en entrevista con varios medios. “Pero está muy bien, contento, bendito Dios con mucha salud", agregó, de acuerdo a milenio.com.

Elizabeth declaró que si bien conoce la condición de su esposo, prefiere que sea él quien hable al respecto.

“Yo no les puedo contar, quiero que él les cuente por su propia boca porque yo la verdad no me sé bien el término y no quiero equivocarme. Todos tranquilos, está perfecto y ya lo van a ver muy pronto”, explicó.

La estrella de televisión enfatizó en que Salinas “puede caminar perfecto” y finalizó diciendo que se encuentra fuera de cualquier peligro de salud.