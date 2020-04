â€˜Puede MazatlÃ¡n hacer su Cirque du soleilâ€™: Luis Ibar

‘Puede Mazatlán hacer su Cirque du soleil’: Luis Ibar

El director, productor y actor de teatro ve grandes posibilidades artísticas en el puerto

Héctor Guardado

Luis Ibar es un actor de teatro físico, su energía es inagotable, su entusiasmo no tiene límites y ve en la vida cultural de Mazatlán y en sus escuelas de artes “El país de la maravillas”, en donde todo puede generarse si se tiene compromiso con el arte y el público, por lo que lanza una optimista frase: “Podríamos hacer algo como el Cirque du soleil” para ver que todo los sueños son posibles con trabajo y disciplina; los bailarines, los músicos, los actores y cantantes profesionales y semiprofesionales están en las escuelas dispuestos a la aventura.

La vida de Luis Ibar es intensa, es un imán para llamar la atención de quien está dispuesto a accionar, se confiesa hijo de las películas de video, la televisión y de la lectura a la que una abuela maravillosa lo orilló, sin opción de decir no, desde que tenía 5 años.

Ama contar historias de manera diversa (teatro, cine, textos, danza, títeres, clowns), le gusta que en sus obras esté la multidisciplina, porque narra mejor cuando utiliza la danza, el teatro, el cine, el circo, todas son herramientas que facilitan y enaltecen las historias y sobre todo enganchan a los espectadores.

Se enamoró de Mazatlán a primera vista

“Es un lugar hermoso por el mar y además se come muy bien, la carne, la comida callejera, los restaurantes y la gente es muy cálida, cordial, te hace sentir que eres cercano aunque los acabes de conocer”.

Llegó por primera vez al puerto a finales de noviembre del 2019 para despedir las cenizas de su suegro, invitaron a su familia a ver el ballet El Cascanueces y descubrió el compromiso con los montajes, lo sorprendió la vida cultural de Mazatlán, presentó su currículum y fue contratado como maestro de la materia de Creación y apreciación musical de la Escuela de Música y va a dar clases de teatro en el siguiente ciclo escolar a los alumnos de la Escuela de Delfos.

A los cuatro alumnos que se van a graduar de la carrera Técnica de Teatro les va a montar para su graduación la ambiciosa obra Trainspotting, un clásico de los escenarios que se hizo masivamente famosa por la película del mismo nombre.

Acaba de cumplir 25 años de carrera profesional, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes la Licenciatura en Artes Escénicas, en un momento de su vida experimentó con una formación interdisciplinaria, de tal manera que la danza, el teatro, el clown, la acrobacia fueron parte de su formación.

“Cuando salí de la carrera me di cuenta que nadie me estaba esperando para darme trabajo, a los tres meses, en medio de una depresión escribí una obra de teatro inspirada en el libro La condesa sangrienta, escrita e investigada por la francesa Valentine Penrose, que recogió información del diario de la mujer que asesinó a más de 600 campesinas húngaras para bañarse en su sangre y conservar la juventud, en el Siglo 16, la obra se llamó Bathery, el principio del fin”, comparte.

“La metí a concursar por una beca, la ganamos, el compromiso era ofrecer tres funciones, terminamos dando 64 en el Teatro Orientación de la Ciudad de México. Leer mucho me ha servido para mi profesión, tenía una abuela maravillosa que me puso a leer desde que tenía 5 años, por eso siempre he estado cerca de los libros”.

Una de las compañías de teatro más importantes de Italia, Potlach, fue contratada en el 2000 por México, para montar la obra Ciudades invisibles, contrataron a actores mexicanos para el montaje y Luis fue uno de ellos.

“Cuando terminamos la temporada en México, antes de irse, me invitaron para que me fuera con ellos a una gira mundial con su obra Turandot, es una versión teatral de la ópera, la princesa es un personaje trágico, una mujer cruel que consigue que mueran muchos jóvenes que pretenden su amor, al final se sublima, se da cuenta de su error y se queda sola, sumida en la tristeza, en esta versión, Timur, el héroe de la historia, muere.

“Me fui de asistente de dirección en su gira por Latinoamérica, el autor se aleja de la estructura dramática para dejar solo la tragedia, es muy bella visualmente, con una carga emotiva sobrecogedora, para irme renuncié a mi plaza de maestro en la Escuela Nacional de Teatro para poderme ir con esa maravillosa compañía de teatro, con la que aprendí muchísimo, después de eso me quedé en Roma a dirigir el Carnaval de Roma y terminé quedándome más de un año en Europa, trabajando y conociendo el Continente”.

Aprender a ser maestro con los mejores

A su regreso de Europa decidió que iba aprender a dar clases de teatro. Consiguió con mucho esfuerzo ser profesor adjunto de tres “vacas sagradas” del teatro en México: Héctor Mendoza, Raúl Quintanilla y Ludwik Margules.

“Trabajé en la Escuela de Actores de TVAzteca, el CEFAC, después de cuatro años de estar de profesor adjunto de Raúl Quintanilla, el maestro me dijo que podía dar clases a primer año, durante esos cuatro años fui maestro de clases de acrobacia, trabajo actoral, teatro danza, lenguaje grotovkiano, teatro físico”, dice.

“Después de cuatro años de estar como profesor adjunto ya estaba listo para dar la clase de primer año de actuación, al mismo tiempo levantaba proyectos de teatro. Después se abrió el puesto de coordinador académico del CEFAC, estuve trabajando ahí siete años, ya tenía 30 años, renuncié al CEFAC y me ofrecieron hacerme cargo de los castings de La Academia 5, terminé quedándome de maestro de Intención escénica, que en realidad era actuación”.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría sobre su trabajo en La Academia, le ofrecieron encargarse de la dirección de producción del programa y ahí estuvo los últimos 13 años.

“Al mismo tiempo, desde hace 10, voy cada año a Italia a montar obras de teatro a diferentes grupos a Italia, me quedo dos meses, de hecho, este mes de julio, si es posible, me iría a tres festivales en Vitervo, Poligñare y Roma, llevando dos obras montadas con mi esposa que es mazatleca; lo que más me gusta es la actuación”, expresa.

“Mazatlán tiene una carga cultural muy alta, subo a Instagram todo lo que está sucediendo y en un mes me doy cuenta que en este puerto siempre está pasando algo relacionado con las artes, eso es muy excitante, hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas aquí, todo está listo para hacer detonar algo grande”.

Montarán la icónica obra de teatro ‘Trainspotting’

Una historia ícono de fin de Siglo 20 es “Trainspotting”, una novela del brítánico Irvin Welsh, fue adaptada al cine, convirtiéndola en una película de culto y al teatro que llevó a las tablas el enfrentamiento filosófico de la sociedad contemporánea al consumo de drogas.

El director y productor de teatro y televisión Luis Ibar, que se acaba de integrar a la planta docente del Centro Municipal de Artes de Mazatlán, está realizando las primeras acciones para llevar esta obra a la escena porteña, el objetivo principal es que se gradúe la nueva generación de la carrera Técnica de Teatro que ofrece la institución auspiciada por el Ayuntamiento.

Durante nueve años, el público mazatleco se ha formado en el teatro de calidad y de propuesta, ese que propone una reflexión sobre la existencia a través del drama, la comedia o el melodrama, montados con los instrumentos escénicos y actorales más eficientes para generar experiencias profundas y emocionantes en los espectadores, gracias al Festival Escena Mazatlán.

Es por eso que Luis Ibar confía que el montaje de “Trainspotting” tendrá una buena acogida por parte de los espectadores porteños.

“Mazatlán me robó el corazón por la vitalidad con la que se viven las artes en esta comunidad, hay una alta carga cultural, subo a Instagram todo lo que está sucediendo y me doy cuenta que en Mazatlán siempre está pasando algo cultural”.

“La vocación significa el llamado de lo divino, yo sé que sirvo para hacer teatro, es lo que más disfruto en la vida y como dijo Picasso: ‘cuando las musas vengan, que me encuentren trabajando’. Me vine a Mazatlán por la calidad de vida que ofrece la ciudad y porque veo grandes posibilidades en este puerto”.

Debido a la contingencia por el Covid-19, la graduación y los ensayos de la obra de teatro “Trainspotting” se prorrogó hasta que se estabilice la vida comunitaria de Mazatlán, sigue trabajando con sus cuatro actores a distancia, para que no pierdan lo que han ganado, desde que se definió que esta sería la obra con la que se graduarían los cuatro alumnos del último semestre de la carrera de Técnico en Arte Teatral.

“Escogí ‘Trainpotting’, en primer lugar, porque es una obra de cuatro personajes y son los que se van a graduar, son tres hombres y una chica que van a obtener su título de la carrera Técnica de Teatro: Daniel Abundis, Richard Hernández, Dulce Parado y Francisco Javier Torres”, comparte.

“La puesta en escena es muy dinámica, es una propuesta de teatro físico, también estamos grabando video arte, se supone que el estreno debería ser el 5 de agosto, seguro se va a posponer, pero de cualquier manera la vamos a presentar, es una propuesta multidisciplinaria, que es lo que me gusta trabajar a mí, que en la misma obra convivan teatro, danza, cine, acrobacia”.

Confieso que es un reto y que ese tipo de pruebas siempre le han gustado porque lo sacan de su zona de confort, que había estado marcada por el trabajo con actores profesionales.

“Es un reto, una buena carta de presentación, porque es el primer trabajo escénico que dirijo en Mazatlán, es multimedia; además, la obra lleva al exceso una idea, está llena de situaciones complejas que se tienen que resolver en el escenario, siempre que dirijo teatro pienso en un ritmo como de cine de acción, el texto tiene todo lo que me gusta y sé manejar lo multidicisplinario”, dice.

“Es una obra provocadora, una crítica al universo de las drogas, lo hace de una manera muy inteligente, todos los personajes quedan destruidos, nadie se salva al final; el protagonista, aparentemente, sale adelante, pero no, acepta que se equivocó, se roba todo el dinero de sus supuestos amigos y los destruye a todos, él mismo se reconoce como cruel y traicionero”.

Señala que el arte no tiene por qué juzgar, observa la realidad, la representa para mostrar cómo es.

“Va a haber muchas estructuras físicas, cuando el espectador entra al teatro, la obra ya está sucediendo, los actores ya están en personaje, el público tiene que tener la sensación de que ya está pasando algo y se perdieron del principio y por eso tienen que ponerse alerta”, menciona.

“La intención de la obra es reflexionar, provocar al público. Yo soy como un cineasta atrapado en una dimensión de teatro, todas mis propuestas las pienso como una película, pienso en contar historias como si fuera un film, soy adicto a lo visual, me vuelve loco lo audiovisual y mis propuestas siempre tienen ese sello”.