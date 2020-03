Pueden cerrar 850 empresas por coronavirus en CuliacÃ¡n: Canaco

Pueden cerrar 850 empresas por coronavirus en Culiacán: Canaco

Luego de que se instaló la Fase 2 por la pandemía del Covid-19 en México, Diego Castro Blanco señaló que el cinco por ciento de las 17 mil empresas formales que hay en la capital del Estado podrían cerrar sus puertas debido a que están generando ganancias

Antonio Olazábal

Un total de 850 pueden cerrar en Culiacán luego de que en México se Instaló la Fase 2 de la propagación del coronavirus, informó Diego Castro Blanco.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo en Culiacán señaló que actualmente hay más de 34 mil negocios en Culiacán, de los cuales, cerca de 17 mil son empresas formales, de ellas, la gran mayoría son medianas, pequeñas y micro empresas, de estas, el cinco por ciento podría desaparecer si las ventas siguen disminuyendo en la ciudad, dado que no hay ventas.

“En el Municipio somos 34 mil establecimientos entre formales e informales, entre los cuales alrededor de 17 mil somos formales, MIPyMES, nosotros somos MIPyMES y sólo el el .6 son empresas grandes, el resto son MIPyMES y son los que tenemos menos oxigenación a enfrentar una problemática así de difícil”, señaló.

“Si se da esto, en las tres fases o cuatro fases, tenemos que aislarnos y cerrar todos los establecimientos, pues sí, sería un cierre masivo lamentable, esperamos que esto no suceda así, que podamos controlar la empresas...Pueden cerrar hasta un cinco por ciento de esas empresas, y si se llega a la tercera o cuarta fase y no sabemos realmente cuántas más, no podemos predecir más pero esperemos que se resuelva”, agregó.

El empresario llamó a los empresarios a que no despidan personal por el cierre temporal de algunos negocios, sólo que los manden a casa pagándoles al menos el salario mínimo, tal cual lo dice la ley.

“Definitivamente hay riesgo, pero estamos buscando la forma de que no ocurra, haciendo un llamado a la conciencia de los empresarios, a que no despidamos plantilla laboral, que nos apeguemos de ser posible a esa condición de generar que la gente se vaya a casa con un salario mínimo, y pues evita salarios altos cuando las empresas no están teniendo ingresos”, mencionó.

“En ese sentido sí hay un llamado a nuestros representados de los sectores productivos para efecto de lo menos que podamos incidir en esa situación porque vamos a empeorar todo, la gente no va a tener para consumir los productos, y lo que va a pasar es lo que ha pasado en otras ocasiones, que empiecen a saquear tiendas grandes por falta de ingresos, falta de empleo”, añadió.

Castro Blanco reconoció que el salario mínimo no alcanza para que las familias lleven una vida digna, pero por un tiempo podría una ayuda para que las personas no se queden sin empleo.

“Sabemos que es insuficiente para las familias, no alcanza, pero al menos está esa posibilidad, pero es mejor mandarlos a su casa, pagarles el mínimo, y que no se enfermen. El detalle también está la temperatura son elevadas, y dicen que ese virus no aguanta altas temperaturas, por lo que esperamos que esto nos juegue a favor”, detalló.