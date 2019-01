Puente nuevo de Ruiz Cortines queda abandonado

Desde hace más de tres meses los trabajadores que edificaban el puente sobre la México 15 se fueron y ya no regresaron, dejando solo afectaciones, señalan taxistas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Desde hace más de tres meses los trabajos de construcción del paso superior vehicular de Ruiz Cortines fueron abandonados y el personal de la empresa contratista que laboraba se fue para no regresar, señalaron taxistas que tienen su sitio en el cruce de la México 15 y la Calle Cero.

Los hombres del volante criticaron que lo único que está ocasionando esta obra inconclusa son afectaciones a la población de Ruiz Cortines, ya que cancelaron el cruce con la Calle Cero y con ello les ahuyentaron la clientela, además de que los trabajadores quedaron debiendo a los negocios de comida que están alrededor de la obra.

Ascensión Ayala López, uno de los taxistas afectados con la obra, dijo que antes los autobuses se paraban en el cruce de la México 15 con la Calle Cero, pero al cancelar el cruce ya no suben ni bajan el pasaje en ese punto, por lo tanto ya no tienen clientes.

“Aquí se paraban los Norte de Sinaloa, pero ya no hay parada porque pueden provocar un accidente y nosotros estamos yonqueados ahorita, sin chamba, porque donde caían viajecitos es aquí en la Cero”, lamentó.

El vecino de Ruiz Cortines recordó que fue a mediados del año pasado cuando se inició con la construcción del paso superior vehicular y supuestamente los mismos trabajadores dijeron que en ocho meses quedaría terminada la obra, sin embargo, no fue así y no solo no ha sido terminada, sino que está detenida y abandonada desde hace más de tres meses.

“Aquí quedaron mal con la gente donde comían, donde dormían, los que chambeaban aquí, es lo que se escucha, y para mí que hubo tranza aquí y a nosotros sí nos pegaron en la torre, estamos bien agüitados porque pensamos que nos iba a beneficiar y está peor ahora, no se para nadie aquí”, lamentó.

Tan crítica está la situación que cuando antes sacaban los 300 o 400 pesos diarios, ahora hay días que no completan ni 50 pesos, subrayó el taxista.

Ayala López llamó a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reactivar esta obra para que todo regrese a la normalidad y deje de ser un peligro esta construcción inconclusa que ya ha provocado accidentes.

Según una ficha técnica de la SCT con el listado de obras en Sinaloa, el PSV de Ruiz Cortines inició en junio de 2018, con inversión de 128 millones de pesos y estimaba fecha de conclusión en diciembre del año pasado.