BALONCESTO

Puesto Hats sufre traspié en la Liga de Baloncesto de Segunda Fuerza 'I. H. Organic Fruits-Sportwey'

La escuadra de TM fue la víctima en esta ocasión

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El Puesto Hats cayó en su enfrentamiento ante la escuadra de TM al son de 36-50, en acciones de la Liga de Baloncesto de Segunda Fuerza “I. H. Organic Fruits-Sportwey”, que tiene como sede la cancha de Casa Hogar y Kilómetro Cero.

Ángel López encabezó a los ganadores en la noche al sumar 18 puntos y Brayan Reynaga aportó 12, en tanto que por los derrotados Kevin Cisneros tuvo 10 y Alfredo Rojas agregó 7.

Taller de Hamburguesas dobló sin problemas a su similar de Chavorrucos al son de 44-22. Por los primeros destacaron Omar Hernández con 10 puntos e Ismael Lizárraga logró 8; por los segundos Jafet Jiménez marcó 13.

El equipo de Osvel dominó 54-52 a Armados, con 18 puntos de Octavio Rojas y 10 de Diego Hemke.

La respuesta de los superados fue a través de Francisco Acosta, quien metió 18, y José Aguilar lo respaldó con 9.

La quinteta de Leones se impuso 42-38 a TRID, siendo los mejores canasteros de los melenudos Jorge Hernández y Rodolfo González, com 22 y 9, respectivamente.

Respondieron por los perdedores Diego Tapia con 12 y Alfredo Romero apenas tuvo 6.

Torneo STASAM

Oficialía Mayor venció 54-27 a Aseo Urbano Nocturno, con 15unidades de Enrique Zúñiga y 11 de Jesús Hakes con 11. Gerardo Vázquez anotó 22 por Aseo Urbano.

De la mano de Ángel Figueroa, el cuadro de Administrativo doblegó 41-27 a Obras Públicas. Figueroa encestó 21 y Rivers Gómez lo apoyó con 11 por la causa del conjunto de escritorio.

ROL DE JUEGOS

Martes 26 de enero

Cancha Casa Hogar

Arca 81 vs. Toros

19:15 Horas

Bulls vs. Leones

20:45 Horas

Cancha Kilómetro Cero

Capitanes MZT vs. Itmaz

19:15 Horas

Blue Devils vs. UAS Old New

20:45 Horas