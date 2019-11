Â¡Pura vida! Tico se corona en Torneo Internacional de Tenis Sobre Silla de Ruedas MazatlÃ¡n 2019

¡Pura vida! Tico se corona en Torneo Internacional de Tenis Sobre Silla de Ruedas Mazatlán 2019

El costarricense José Pablo Gil derrota en la final al estadounidense Connor Stroud

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Dejando ver un excelente nivel de juego dentro de la cancha, el tenista costarricense José Pablo Gil se proclamó como nuevo campeón del Torneo Internacional de Tenis Sobre Silla de Ruedas Mazatlán 2019, que concluyó este domingo y otorgó puntos para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Al término de un juego lleno de emoción y adrenalina, el jugador número uno de Costa Rica, José Pablo Gil, cerró con broche de oro su participación en este torneo al conseguir levantar el título.

Durante el duelo final, Gil sacó a relucir sus mejores técnicas con la raqueta, las cuales le permitieron vencer por marcador de 6-0 y 6-1 al estadounidense Connor Stroud.

“La verdad es que me sentí muy contento en este torneo, pues éste fue mi último del año y lo cerré increíble, ganando tanto en la modalidad de singles y de dobles, por lo que la felicidad no me cabe de todo el trabajo que he venido haciendo”, dijo Gil.

“Éste es un pequeño resultado de todo el trabajo que se ha hecho y siempre muy feliz de estar acá, me encanta este torneo, aunque es un poco complicado por el calor”, añadió.

Pese al buen inicio de ambos jugadores dentro del terreno de juego, fue José Pablo quien desde el primer parcial dejó ver su talento tanto con la raqueta, como para desplazarse por el área, pues consiguió dominar el duelo prácticamente desde el comienzo.

Con esta victoria, José Pablo Gil cada vez se encuentra más cerca de cumplir uno de sus máximos sueños, el formar parte de la Selección de Costa Rica en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

“Ha sido un año bastante intenso, pude clasificar a los Juegos Panamericanos, que ha sido un sueño desde mi infancia, y ahora todavía más grande, pues estoy cerca de lo que es una Olimpiada en Tokio.

“Con este torneo me meto entre los primeros 50, creo que estoy entre los 45 del mundo, lo cual me da una gran oportunidad de clasificar, aún quedan varios meses para cerrar, pero cada vez estamos un pasito más cerca”.

Se corona Haneke-Hopps

Enla final de categoría Libre femenil, la joven estadounidense Lauren Haneke-Hopps levantó el trofeo del primer lugar, después de vencer por marcador de 6-4 y 6-3 a su compatriota Avery Downing.

Pese a que tanto Haneke-Hopps como Downing exhibieron una actuación para el recuerdo, fue Lauren quien terminó las jugadas con mayor contundencia, para quedarse con el título.

Duplas de oro

Dentro de la modalidad de dobles, en la rama varonil, la pareja campeona fue la formada por José Pablo Gil (Costa Rica) y Eduardo López (Ecuador), mientras que en la femenil lo hicieron Avery Downing (Estados Unidos) y Lauren Haneke-Hopps (Estados Unidos).

LEER: Están listos los finalistas del Torneo de Tenis Sobre Silla de Ruedas

TABLA DE CAMPEONES

Singles

Varonil

Campeón: José Pablo Gil (Costa Rica)

Finalista: Conner Stroud (Estados Unidos)

Femenil

Campeona: Lauren Haneke-Hopps (Estados Unidos)

Finalista: Avery Downing (Estados Unidos)

Consolación

Varonil

Campeón: Carlos Páez (Ecuador)

Finalista: William Hernández (Estados Unidos)

Femenil

Campeona: Valeria Valverde (Costa Rica)

Finalista: Kristen Sharp (Canadá)

Dobles

Varonil

Campeones: José Pablo Gil (Costa Rica)/Eduardo López (Ecuador)

Finalistas: Manuel Sánchez (Colombia)/Sebastián Díaz (Colombia)

Femenil