PyMES sinaloenses aprueban a AMLO, pero piden que no asuste inversiÃ³n extranjera

PyMES sinaloenses aprueban a AMLO, pero piden que no asuste inversión extranjera

Esta tarde, el director del Centro de Investigación Empresarial, Ahuizotl López Apodaca, informó sobre los resultados que se aplicó a 400 pequeños y medianos empresarios

José Abraham Sanz

Casi medio millar de pequeños y medianos empresarios aprobaron los primeros 100 días de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pidieron que no descuide la política internacional y que no ahuyente a la inversión extranjera.

Esta tarde, el director del Centro de Investigación Empresarial, Ahuizotl López Apodaca, informó sobre los resultados que se aplicó a 400 pequeños y medianos empresarios en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán en que se les preguntó por primera vez sobre el desempeño de un Presidente de México.

La aprobación fue del 65 por ciento de los empresarios encuestados, quienes dirigen empresas de entre 50 y 70 empleados cada una y que factura en promedio entre 50 y 60 millones de pesos al año.

"La calificación no es una sorpresa, es una calificación aprobatoria por parte del empresario Pyme, no es una encuesta popular, es una encuesta empresarial... en ese sentido, ellos están calificando la administración de Andrés Manuel en alrededor del 65 por ciento a favor de la gestión", señaló.

Explicó que los argumentos de la mayoría para aprobar el trabajo del actual gobierno federal es que ha enfrentado la corrupción de manera frontal.

"Incluso algunos empresarios que tienen sucursales en otras ciudades donde sí fueron afectados económicamente por desabasto de gasolina, aún así apoyan, ven a un Presidente que está dispuesto a enfrentar la corrupción de forma frontal, directa y sin tapujos", expresó.

"Y también el tema de la disposición, de que él esté dando todas las mañanas su punto de vista, el está dando la cara a los medios de comunicación, es información directa", manifestó.

Sin embargo, López Apodaca aclaró que también han hecho peticiones muy precisas para mejorar.

"Creen efectivamente que el atender las bases del sectores populares es muy importante para el desarrollo de nuestro país, todo el apoyo al sector social impacta el consumo en las primeras bases en cuanto se generan los apoyos", señaló.

"Lo que sí invitan los empresarios es a no descuidar las políticas internacionales... o asustar a mercados internacionales... que siga con los mercados internacionales, que siga atrayendo la inversión internacional, porque nosotros como Pymes, las necesitamos, si no hay inversión internacional, no hay gestoría, no hay proveduría, no hay generación de empleos, no hay nuevos productos", mencionó.

También propusieron el fomento de inversión en zonas turísticas de zonas que históricamente han sido marginadas de la región, desde la sierra hasta las playas que no han sido atendidas.

"Es un gran llamado a invertir en esas zonas para potencializar el desarrollo, no solamente los Pueblos Mágicos, que han ayudado mucho", dijo.

López Apodaca ejemplificó los campos de girasoles de Mocorito que fueron visitados por sinaloenses y demás vecinos nacionales

"Necesitamos más iniciativas de ese tipo, porque nos ponen en el mapa", agregó.