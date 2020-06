Qatar inaugura el tercer estadio para la Copa del Mundo 2022, con capacidad para 40 mil personas

EL CAIRO._ Qatar inauguró el lunes en un evento virtual el estadio Ciudad de la Educación, el tercero del Mundial y el primero de los tres que el estudio de arquitectura español Fenwick Iribarren Architects (FIA) ha ideado para la Copa del Mundo 2022.

El estadio, que lleva el apelativo de “Diamante en el desierto”, tiene una capacidad para 40 mil personas, una superficie de 140 mil metros cuadrados y es el primero del Mundial en lograr la más alta calificación internacional de sostenibilidad, según el ente organizador.

El Comité Supremo para la Entrega y el Legado del Mundial afirmó en un comunicado que la presentación este lunes en el estadio Ciudad de la Educación muestra su “compromiso de terminar los proyectos a tiempo, a pesar de las circunstancias actuales”, en medio de la pandemia del Covid-19.

From a dream...to a reality 😍 #Qatar2022 pic.twitter.com/sFPShsUuhe

El Secretario General del Comité Supremo, Hassan al Thawadi, señaló que “el lanzamiento del estadio ahora, mientras el mundo está superando la pandemia del coronavirus, muestra a todos que hay luz al final del túnel y días más brillantes por delante”.

Mientras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiso recordar a través de su intervención por videoconferencia a aquellos que “sufrieron, lucharon y siguen luchando contra la pandemia del Covid-19 y nos dan un ejemplo notable de resistencia en un momento tan difícil”.

“No debemos olvidar: la salud es lo primero. En algunas partes del mundo, ya es posible mirar hacia tiempos mejores. En otros, aún debemos ser extremadamente cuidadosos, mantenernos fuertes y unidos”, dijo.

El estadio “nos recuerda que el futbol volverá, y con más pasión que nunca”, afirmó Infantino, según el comunicado.

Introducing Education City Stadium, the latest addition to the #Qatar2022 tournament venues 🇶🇦

Experience the journey 👇 pic.twitter.com/UJhiXmbnjR