QT: The First Eight, el documental que repasa la filmografía de Tarantino, lanza su primer tráiler

Algunas de las caras más conocidas del cine estadounidense de los últimos 30 años hablan sobre el director y su particular estilo y visión, así como algunos secretos de rodajes

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ El cine de Quentin Tarantino es protagonista de QT: The First Eight, un documental centrado en las ocho primeras películas de su filmografía, esto es, desde Reservoir Dogs hasta The hateful eight. Y en su primer tráiler, la película enseña músculo con apariciones estelares de actores que han trabajado con Tarantino como Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Eli Roth, Cristopher Waltz o Zoe Bell.

En el adelanto, algunas de las caras más conocidas del cine estadounidense de los últimos 30 años hablan sobre el director y su particular estilo y visión, así como algunos secretos de rodajes. Por ejemplo, Samuel L. Jackson destaca que “no falta honestidad en nada de lo que escribe”, o Kurt Russel, que se pregunta qué hace diferente a Tarantino. “No tengo miedo de que me amputen mi alegría”, sentencia.

La cinta, que podrá verse en cines estadounidenses en una única sesión el 3 de diciembre y que también llegará a canales de streaming, explora la vida y la obra del director a través de entrevistas con algunos de los numerosos actores que han trabajado con él. La directora Tara Wood, responsable de otros documentales como 21 Years: Richard Linklater, se pone detrás de las cámaras para analizar la carrera de Tarantino desde el videoclub hasta la caída de Harvey Weinstein.

La que no forma parte de QT8: The First Eight es Once upon a time… in Hollywood, la celebrada novena película del realizador, que ha recaudado hasta la fecha 368 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo.