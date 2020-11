‘Que a nadie se le olvide su rostro’, piden papás de enfermera desaparecida en Mazatlán

En redes sociales llaman a que se sumen todos a buscar a Glorimar López Montoya

Alma Soto

“Aquí voy de nuevo y así estaré hasta que aparezca, llenándolos de fotos y mensajes para que a nadie se le olvide su rostro”, expresa en redes sociales Jickary Sotelo Montoya, quien dice ser prima de Glorimar López García, enfermera desaparecida el pasado 29 de octubre, por la que se estableció un Protocolo Alba.

Sotelo Montoya pide a todos los que lee la publicación que la compartan cuantas veces sea necesario, para que todos conozcan la cara de Glorimar y así pueda ser ubicada más fácilmente.

“Hoy se cumple una semana, de angustia, de infierno interior, de incertidumbre, de lucha inalcanzable, de seguir creyendo que Dios es bueno, que no la estás desamparando Dios, tú eres padre, ¿imagínate al suyo buscando a su niña, uno nunca crece para los padres, siempre seremos sus princesas, las reinas de su hogar, por más que estemos grandes jamás dejarán de protegernos y sobre todo de buscarnos”, señala.

Según la ficha del Protocolo Alba del Gobierno del Estado que estableció la Fiscalía Especializada en la Desaparición Forzosa de Personas, Glorimar López García fue vista por última vez a las 03:00 horas del 29 de octubre en su domicilio del Fraccionamiento Misiones, en Mazatlán, tiene 26 años de edad, mide 1.75 metros de estatura, de complexión robusta, morena clara y cabello negro, largo.

“Yo solo les pido a ustedes que la tienen, conciencia, empatía”, expresa Sotelo Montoya en el texto, “(sus padres) no pierden las esperanzas de encontrarla y no descansarán hasta hacerlo. Pero por favor no hagan aún más difícil este encuentro, ellos son buenos, es una familia sin problemas, que viven día a día y que solo quieren a su hija de vuelta con sus niñas”.

En Mazatlán, buscan a la joven Glorimar