Â¿QuÃ© actor ha hecho al mejor Joker? Un pÃ³ster muestra a los seis intÃ©rpretes juntos por primera vez

MADRID._ ¿Quién es el mejor Joker? Es una pregunta que desde hace años los fans se preguntan unos a otros, y que se ha complicado desde la última interpretación de Joaquin Phoenix como el Payaso Príncipe del Crimen. Porque, a simple vista, el Joker podría parecer un psicópata pintado más, pero tal y como muestra este genial póster, es mucho más complejo de lo que aparenta.

En las últimos días, una imagen que reúne todas las encarnaciones del Joker en imagen real se ha hecho viral en Twitter gracias a su aparición en redes y en programas de televisión. Y rápidamente los entusiastas fans han empezado a hacer sus propias versiones del cartel.

En él, aparecen todas las representaciones del Joker en la pequeña y gran pantalla con un adjetivo aclaratorio de su personalidad, en el que se muestra cómo de diferentes son entre sí.

