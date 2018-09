Que Adolfo mejor se mire la cola, porque quien traicionÃ³ al PAN es Ã©l: Ignacio Niebla

EXPULSIONES

Que Adolfo mejor se mire la cola, porque quien traicionó al PAN es él: Ignacio Niebla

El ex dirigente del PAN en Culiacán revira y advierte al actual dirigente municipal que defenderá su militancia en tribunales

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Ignacio Niebla Aispuro, ex dirigente del Partido Acción Nacional en Culiacán, advirtió que defenderá su militancia en los tribunales electorales, de ser necesario.

Ello luego de que el actual líder municipal, Adolfo Beltrán Corrales, anunciara que tanto él como Roberto Cruz Castro serán sometidos a un proceso de expulsión.

Cruz, por haber apoyado a Morena en los pasados comicios locales, y Niebla, por haber ido como candidato “pluri” por Movimiento Ciudadano.

Niebla Aispuro reviró a Beltrán y le endilgó los epítetos de traidor e ingrato.

“Yo no traicioné a nadie, ni tampoco soy mal agradecido”, aseguró.

Si alguien ha trabajado en contra del PAN, acusó, es el mismo presidente actual del Comité Directivo Municipal.

“En muchos proyectos en que él no está en la jugada ha trabajado para otros partidos; ¡vergüenza le debería dar hablar de traición y de ingratitud!”, manifestó.

Si a alguien le ha dado mucho el partido, aseveró, es a Beltrán Corrales.

“Gracias al PAN fue funcionario municipal, regidor, diputado, presidente del comité municipal, delegado federal, y nuevamente presidente del comité”, abundó.

El mismo dirigente, externó, sabe lo crítica que está la situación interna como para andar generando mayor división con anuncios de expulsiones y amonestaciones.

“Él mismo mejor que nadie se da cuenta de cómo está el PAN, a consecuencia de que siempre han sido los mismos los que han copado los espacios en el PAN, y él es uno de ellos; y ahora resulta que porque no le tocó nada va en contra de los que menos tenemos qué ver”, aseveró.

Niebla Aispuro puntualizó que no procede su expulsión del albiazul, y en su momento se defenderá ante la Comisión de Orden, y luego en los tribunales, de ser necesario.

“Yo fui candidato en el proyecto donde el PAN iba, el Frente por México, que era una coalición de gobierno la que se pretendía, hablar de ingratitud y traiciones, pues mejor que se mire la cola, que no hable, porque el político que tiene la lengua larga debe tener la cola corta”, resaltó.

El ex líder municipal señaló que si alguien dentro de este partido alzó la voz y fue crítico es él.

“Yo soy un panista que he trabajado por el PAN, y les consta que en los últimos años la única voz crítica del PAN fue la mía dentro del comité municipal, ese es el trabajo, ahí está mi carta de presentación”, agregó.

Si lo que Adolfo Beltrán lo que quiere es tener panistas serviles, con él se equivoca, advirtió.

“Si la lealtad es esclavitud, ahí sí que me tache de desleal, porque no voy a ser esclavo de nadie, la esclavitud hace mucho se abolió; no es posible que haya todavía caciques al interior de los partidos, que quiera tener a la gente de su propiedad”, añadió.

“Los caciques y los esclavos ya pasaron a la historia; yo no me voy del PAN, ahorita no son tiempos de desintegrar más al PAN”.