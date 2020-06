Que AMLO honre su palabra y pague $4 mil 150 por tonelada: AARC

José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán pide certidumbre para el gremio y que regrese la agricultura por contrato, logro de agricultores, no de partidos políticos

América Armenta

09/06/2020 | 12:32 AM

La incertidumbre en la que se encuentran los productores sinaloenses hizo que este martes tomaran puntos estratégicos en las carreteras federales, con esto, José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros espera que recapaciten en la federación y paguen los 4 mil 150 pesos por tonelada, como lo prometieron.

"Esperamos que el Presidente -Andrés Manuel López Obrador- honre su palabra que él mismo dio en la mañanera del 25 de marzo, en la que dijo que 4 mil 150 pesos se iba a pagar a los productores por la tonelada de maíz en Sinaloa", declaró.

En la caseta de Costa Rica, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán se encuentra con cerca de 40 productores y sus tractores con pancartas que exigen el pago adecuado, quienes comparten la incertidumbre de si el precio alcanzará lo que demandan y se les prometió.

"La certidumbre para el agricultor es importante, saber qué va a pasar para delante, si no sabemos qué va a pasar para delante y estar como este año con el 40 cerca del 50 por ciento de la superficie ya cosechadas sin saber ni siquiera a qué precio", refirió el productor.

"Es cuestión de que recapacite el Gobierno federal para los próximos años, este año si estamos esperando que se nos cumpla la palabra el Presidente de 4 mil 150 pesos y esperamos que para el otro año se incremente la voluntad del mismo gobierno para poder volver a tener esquemas que nos den certidumbre", reiteró

Entre los esquemas que dan certidumbre son las coberturas, de haberlas comprado no les afectarían tanto los precios.

"Si este año hubiéramos comprado, aunque no era un año para haber comprado coberturas de maíz, pero sí para haber comprado coberturas de tipo de cambio, es lo que nos está matando ahorita, el dólar que está muy bajo", explicó.

Rodarte Espinosa de los Monteros reiteró que la molestia es en todo Sinaloa, y por ello se han organizado de 30 a 40 productores por puntos para manifestar el descontento y solicitar que regresen los contratos de coberturas, por lo cual lucharon y lograron, y ahora se les quitó.

"En todo el estado hay esta inconformidad, que es una inconformidad generalizada por los bajos precios que hay, y los bajos precios no son por parte de los agricultores ni del gobierno, lo que sí es culpa del gobierno es habernos quitado la agricultura por contrato, que ese era un logro de los agricultores, no era un logro de los gobiernos anteriores, no era un logro ni del PRI, ni era un logro del PAN, ni de ningún partido político ni de ningún Gobierno, era un logro de los agricultores y el gobierno actual llegó a quitar la agricultura por contrato, básicamente lo que nos hubiera salvado ahorita, serían las coberturas", detalló.