Que AMLO y Durazo se dejen de pretextos para cubrir omisiones con policías federales: FCH [VIDEO]

El ex presidente rechazó que él esté detrás de las protestas de los miles de elementos de la Policía Federal (PF)

Noroeste / Redacción

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró este jueves que no está detrás de las protestas de los miles de elementos de la Policía Federal (PF) y exigió a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), que presente las pruebas, si es que las tiene, o de lo contrario, retire las acusaciones en su contra.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy detrás de las protestas de los policías federales. Secretario Durazo, le exijo que si tiene las pruebas las presente, y si no las tiene, retiren de inmediatos esas calumnias”, señaló el ex mandatario nacional en un video publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El presidente de la República del 2000 al 2006, indicó que las protestas de los policías federales tienen un problema de forma y fondo, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Durazo Montaño a escuchar a los elementos para explicarles cuál es el papel que tendrán dentro del nuevo plan de seguridad.

La protesta de la PF tiene causas de fondo (laborales) y forma. Rechazo la cobarde insinuación de estar atrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas, si no, retráctense. Mi gratitud y admiración a soldados, marinos y policías. #YoApoyoALaPoliciaFederal https://t.co/K24MuIMQ1n… — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 4 de julio de 2019

“Señor Presidente, señor secretario, escuchen a los policías, tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen, y qué esperan que hagan dentro de ese plan los policías federales”, indicó el ex presidente y ex militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Por otra parte, respecto a la propuesta de un policía federal de que él fungiera como su representante, Calderón Hinojosa declinó dicho ofrecimiento, ya que su nombre, según dijo, más que ayudar en la solución del problema, perjudicaría a los elementos que se manifiestan.

“Yo agradezco mucho a ese policía, o a esos integrantes de la Policía Federal, que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel y no está bien que yo intervenga como representante de ustedes. Y además, mi nombre, más que ayudarles, les perjudicaría, porque en el Gobierno, en la Secretaría, gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos”, señaló Calderón Hinojosa.

La protesta de PF tiene origen de fondo: menos prestaciones y condiciones indignas; y de forma: el trato despótico. Rechazo la cobarde insinuación de que estoy detrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas. Mi gratitud a soldados, marinos y policías. #YoApoyoALaPoliciaFederal — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 4 de julio de 2019

“Por eso no atinan a hacer bien su trabajo [en el Gobierno de López Obrador y en la Secretaría de Durazo Montaño], y por hacerme un daño a mí, van a terminar haciéndoselo a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta”, abundó el ex mandatario nacional en su video de ocho minutos y 39 segundos de duración.

“A propósito de los calificativos señor Presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México”, dijo Calderón Hinojosa sobre los dichos de López Obrador de que la PF “se echó a perder”.

“Ese es el problema señor Presidente y ese es el problema señor secretario: han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones, a las que, aseguran tienen derecho, nada más, pero nada menos, arreglen ese tema y por favor, no se anden buscando pretexto o argumentos para cubrir lo que simplemente sean omisiones”, insistió el ex mandatario nacional.

