¿Qué artistas podrían formar parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel?

Son muchos más los proyectos por venir, que desplegarán nuevas tramas y personajes, y de entre los cuales está generando especial expectación The Eternals, que estaría basada en los cómics de Jack Kirby sobre unos seres celestiales con poderes sobrehumanos

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Marvel ha conseguido crear con su universo cinematográfico de superhéroes un fenómeno popular que trasciende lo meramente fílmico, habiendo generado desde hace más de una década toda una telaraña de obras, productos, personajes y referencias que, desde un punto de vista comercial, conforman ya un imperio millonario.

El triunfo absoluto de Avengers: Endgame, que saldó su paso por salas convertida en una de las películas más taquilleras de la historia, ha marcado el final de la llamada “Saga del Infinito”, que comprendía las tres primeras fases (con 23 películas) de este universo en continua extensión.

Así que una vez puesto el broche de oro a esta remesa, ahora comienza a perfilarse en el horizonte la nueva etapa de Marvel, que quedó inaugurada de hecho con el estreno de Spiderman: Far from Home.

Esta supondría la nueva saga mimada de la compañía, y con la directora china Chloé Zhao ya a bordo para hacerse cargo de la dirección, algunas estrellas de Hollywood ya se encuentran en conversaciones para tomar el relevo de actores como Chris Hemsworth, Robert Donwney o Scarlett Johansson.

KEANU REEVES

El actor Keanu Reeves.

Keanu Reeves es uno de los nombres que lleva sonando fuerte desde que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunciara explícitamente en una entrevista con Comic Books que quería contar con el actor que actualmente interpreta al peligroso asesino de las películas de John Wick. El que últimamente ha sido denominado con el título de ‘novio de Internet’ cuenta con sobrada experiencia en el terreno del género de acción, y el cariño del público del que goza a día de hoy resultan factores de gran atractivo para la compañía.

ANGELINA JOLIE

Angelina fue una de las primeras confirmadas para la próxima Fase de Marvel.

Otra de las posibles incorporaciones que más ruido están produciendo es la de Angelina Jolie, que tras años espaciando considerablemente sus apariciones en la gran pantalla para centrarse en sus labores políticas y humanitarias, podría volver por la puerta grande pasando a engrosar las filas de los nuevos personajes que introducirá The Eternals.

Se sabe desde hace varios meses que Jolie ha iniciado las negociaciones con Marvel, y se ha llegado incluso a señalar que podría interpretar a la heroína Sersi. Aunque habrá que esperar a tener una confirmación oficial, pues The Hollywood Reporter ha informado hoy de que las conversaciones con la ex esposa de Brad Pitt todavía no se han cerrado y aún no hay un contrato firmado.

SALMA HAYEK

La actriz Salma Hayek.

Y hoy también, el medio The Wrap ha dado a conocer otro potencial fichaje de lujo: la actriz Salma Hayek, que de cerrar finalmente su participación, se convertiría en la primera mexicana en formar parte del universo Marvel. Hayek es una de las actrices latinas de mayor renombre en Hollywood, donde se ha labrado una variada carrera que la ha llevado a trabajar con cineastas como Robert Rodríguez e incluso a obtener una nominación al Óscar por Frida.

LADY GAGA

El personaje al que daría voz la cantante sería ni más ni menos que Lady Lylla.

Lo que sí sería una sorpresa es que se confirmara la incorporación de Lady Gaga al elenco de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, otro rumor que no deja de tomar fuerza estos días desde que lo anunciara Film Updates. De hacerse realidad, la noticia supondría un verdadero bombazo, pues el personaje al que daría voz la cantante sería ni más ni menos que Lady Lylla, la pareja sentimental de Rocket Raccoon, el mapache animado que interpreta Bradley Cooper.

Lady Gaga y Cooper han sido una de las parejas más mediáticas de la pasada temporada tras compartir pantalla en A star is born, y las muchas especulaciones virales que hablaban de un romance real entre los dos, incluso hasta de un embarazo.

CONFIRMADOS: RICHARD MADDEN Y KUMAIL NANJIANI

No se sabe aún el personaje que interpretaría Madden.

El que sí está ya confirmado para pasar a formar parte del futuro reparto de The Eternals es el británico Richard Madden, conocido sobre todo por su participación en series como Juego de Tronos o Bodyguard.

No se sabe aún el personaje que interpretaría Madden en esta nueva hornada de películas, aunque hay algunos que apuntan a que podría encarar al primer superhéroe gay del universo.

Kumail Nanjiani también es otro de los artistas confirmados.

Y el famoso cómico Kumail Nanjiani también es otro de los artistas confirmados para dar vida a alguna de las nuevas caras de la franquicia. El actor de origen paquistaní ha visto crecer enormemente su popularidad en los últimos años de mano de la serie Silicon Valley y la cinta The Big Sleep.