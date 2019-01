Que autoridades correspondientes determinen sobre supuesta toma clandestina en Polideportivo: CuÃ©n Ojeda

Que autoridades correspondientes determinen sobre supuesta toma clandestina en Polideportivo: Cuén Ojeda

Si se debe que se pague, manifestó el fundador del Partido Sinaloense y ex rector de la UAS

Belizario Reyes

Que las autoridades correspondientes determinen sobre los señalamientos de una supuesta toma clandestina de agua en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán y si se debe que se pague, manifestó el fundador del Partido Sinaloense y ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Recordó que un 5 de mayo cuando él era rector de la UAS se encontraba festejando la fundación de esa institución educativa en la explanada de la Biblioteca Central, en este puerto, y estaba también el Gobernador Jesús Aguilar Padilla y el en ese entonces Alcalde Jorge Abel López Sánchez.

"Y me le acerqué al Gobernador y le dije podemos construir un Polideportivo aquí en frente, no me acuerdo si eran 16 millones de pesos: la Universidad pone la mitad, usted ponga la mitad y dígale a Jorge Abel que ponga el terreno, entonces cuando él participa (con su mensaje en el evento) hace el anuncio formal de la construcción del Polideportivo y le pide a Jorge Abel que ponga el terreno para la construcción", añadió.

Ayuntamiento de Mazatlán halla toma clandestina de agua potable en el Polideportivo de la UAS

"Y él (el Alcalde en ese entonces( levantó la mano, adelante dijo, esta es la historia de cómo donaron ese pedazo de terreno en lo que es aquí frente a la Biblioteca Central, se construyó, esa toma ya estaba ahí, ...independientemente de lo que haya pasado la Universidad se ha caracterizado porque siempre dialoga, en este caso no había necesidad siquiera salir al público, simplemente hay un error, hay que resarcir el error, si se debe que se pague".

Expresó que este caso fue hecho mediático, y desde su punto de vista el camino que tomó la UAS es correcto para que lo decidan las autoridades correspondientes y así no hay problema.

"Lo que digan ellos nosotros hacemos, que hay que pagar tanto eso hacemos, creo que el rector (Juan Eulogio Gierra Liera) fue muy inteligente con esa decisión que tomó, porque se trataba de que hubiera chisme en los medios de comunicación y la verdad es que la Universidad su misión es otra, no estar involucrada en ese tipo de problemas".