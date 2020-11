‘Qué bueno que se fueron, eran trabajadores que no cumplían’: dice líder del Stasag en Guasave

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, asegura que estarán mejor con el desprendimiento de 26 agremiados que solicitaron el registro de un nuevo sindicato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El desprendimiento de 26 trabajadores que estaban agremiados al Stasag para formar un nuevo sindicato fue bien recibido por Alejandro Pimentel Medina, al considerar que eran integrantes que ya no cumplían las tareas sindicales.

El secretario general del Stasag expuso que ahora estarán mejor porque ya no habrá confrontaciones.

“Qué bueno que lo hicieron los muchachos, todos tenemos derechos, la misma ley lo marca. Estamos contentos porque así dejamos de confrontarnos como trabajadores, estos muchachos ya venían dando señales de que no cumplían con los acuerdos de asamblea, no cumplían con la solidaridad, no cumplían con nada de lo que contemplan los estatutos, entonces que bueno que toman esta decisión y automáticamente quedan fuera”, manifestó.

Adelantó que convocará a una asamblea para el viernes, para dar un informe sobre el desprendimiento de estos agremiados, quienes antes de solicitar el registro de un nuevo sindicato debieron tener el valor de renunciar al Stasag.

Expuso que estos trabajadores se están dejando manipular por la Alcaldesa Aurelia Leal López, que lo que quiere es que le entreguen el Contrato Colectivo de Trabajo.

“Yo les decía que tuviéramos mucho cuidado porque tenemos información de lo que quiere el Gobierno de nuestra Presidenta (Aurelia Leal) y que desgraciadamente estos muchachos se vienen prestando”, dijo.

“Aurelia Leal no es tanto que quiere (fuera) a Alejandro Pimentel, quiere el contrato colectivo. Estos muchachos piensan que van a manejar ellos el contrato colectivo y no lo van a manejar, el sindicato mayor es el que negocia el Contrato Colectivo de Trabajo, el que tenga más integrantes”.

En ese sentido, manifestó que tienen alrededor de 50 solicitudes de ingreso al sindicato y les van a dar trámite para que se integren al Stasag.

“Esto se le va a salir de las manos a la Presidenta y ojalá no vaya a correr a la gente que solicite el ingreso a nuestro sindicato, voy a hacer una invitación a 40 o 50 trabajadores, ojalá que la Presidenta les dé el respaldo y no los corra”, aseveró.

Pimentel Medina dijo que en la asamblea que van a tener se sabrá cuántos trabajadores están con el Stasag y cuántos con el SATAG.