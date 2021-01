Qué bueno que Trump no irá a toma de posesión: Biden

Carlos Álvarez

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que es "bueno" que Donald Trump no se presente en la ceremonia de la toma de posesión, el próximo 20 de enero.

"Me dijeron que él había dicho que él no iba a presentarse en la inauguración. Una de las pocas cosas en las que él y yo hemos acordado. Es bueno que no se presente", señaló Biden.

"Ha superado incluso mis peores nociones sobre él. Ha sido una vergüenza para el país, nos ha avergonzado en todo el mundo", dijo el presidente electo, quien respecto a la posibilidad de que el vicepresidente Mike Pence acuda a la toma de posesión, dijo que es bienvenido "y se sentiría honrado" porque esté.

En otro tema, Biden declaró que el juicio político en contra de Trump, "esa es una decisión que debe tomar el Congreso. Estoy concentrado en mi trabajo”, agregó el presidente electo.

En conferencia de prensa, el ex candidato demócrata opinó que, pese a los intentos de los legisladores por sacar a Trump de la Casa Blanca, la forma más rápida será si él jura como el nuevo mandatario.

“Lo que suceda antes o después de eso es un juicio que debe hacer el Congreso, pero eso es lo que estoy esperando: que deje el cargo", indicó, para luego añadir que hablará con Nancy Pelosi y los representantes demócratas sobre el tema, si los congresistas así lo desean.

Esta mañana, Pelosi pidió al Congreso de Estados Unidos, en una carta, comenzar el juicio político contra Trump si no renuncia de inmediato a su cargo. Incluso, pidió a los senadores y congresistas del Partido Republicano unirse en dicha causa.

Este mismo día, Trump informó que no asistirá a la inauguración del 20 de enero, es decir, cuando Biden asuma como mandatario estadounidense tras la certificación del Congreso de Estados Unidos, de su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

En la inauguración de una nueva Administración, el presidente saliente y una delegación de legisladores del Congreso escoltan al mandatario electo desde la Casa Blanca hasta el Capitolio.

Mientras que los integrantes del Comité Conjunto Inaugural del Congreso escoltan al presidente electo de una sala de espera en el exterior del Capitolio, hacia la plataforma inaugural.

Después, el presidente de la Corte Suprema de EU administra el juramento en presencia del público, los miembros del Congreso, los magistrados, miembros del cuerpo diplomático y otros dignatarios que dan testimonio.

El 20 de enero del 2017, el presidente saliente Barack Obama, acompañó a Trump en el Capitolio, durante su juramento como mandatario electo. A las 09:49 horas de ese día (tiempo local), ambos salieron de la Casa Blanca rumbo al Capitolio, donde se realizó la investidura.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero”, escribió el magnate neoyorquino en Twitter, en una segunda publicación, luego de que dicha red social suspendió su cuenta durante 12 horas, por “riesgo de generar mayor violencia”.

En una primera publicación, escribió que los 75 millones de estadounidenses que votaron por él tendrán una voz gigante en el futuro, ya que “no serán tratados injustamente de ninguna manera”.

Sin embargo, el presidente prometió una “transición ordenada”, a través de un mensaje publicado por el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, el magnate neoyorquino reiteró que no estaba de acuerdo con el resultado de las elecciones, las que anteriormente consideró como “fraudulentas”.

Durante la madrugada del jueves 7 de enero, los miembros del Congreso de Estados Unidos certificaron la victoria presidencial del candidato demócrata Joe Biden, por 306 votos en el Colegio Electoral frente a 232 de Donald Trump.

El debate dirigido por el vicepresidente Mike Pence fue suspendido durante la tarde del pasado 6 de enero, tras la insurrección de simpatizantes del presidente y se reanudó al menos dos horas después que autoridades consiguieran despejar el Capitolio.

Todo ello tras un día de violencia, en un asalto al Capitolio, sede del Poder Legislativo estadounidense, mismo que duró 4 horas y que dejó 4 personas muertas, así como 52 arrestadas.