¿Qué Crees? - Noroeste

Columna dominical

¿Qué Crees?

Claudia Gómezllanos comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Claudia Gómez Llanos

“No comas todo lo que puedas, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oigas y no digas todo lo que sabes” (proverbio chino). Ir por la vida con mesura y prudencia es la clave del buen vivir. No decir todo lo que oímos y sabemos nos hace más inteligentes e interesantes.

¡Hola, Mazatlán!

Siempre es un gusto compartir contigo las últimas noticias sociales entre los mazatlecos, así que te cuento las novedades de la semana.

Noticias y eventos de los mazatlecos

Con 112 bailarines en escena, la Escuela de Ballet Clásico del Instituto de Cultura de Mazatlán y bailarines profesionales de la Compañía de Ballet de Mazatlán presentarán, en el Teatro Ángela Peralta, una suite de los tres cuadros dancísticos de “La Bella Durmiente”, uno de los cuentos más famosos en el mundo. El viernes 15 y sábado 16 de junio, “La Bella Durmiente” cobrará vida a través de una espectacular escenografía, nuevo vestuario y música en vivo de la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Pércival Álvarez. Boletos disponibles en la taquilla del teatro, de lunes a viernes, en horarios de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas. Mayores informes al teléfono 982 4446, extensión 103.

La fiesta de la música en las calles del Centro Histórico de Mazatlán vuelve a sonar. Cinco escenarios con música en vivo durante cinco horas, arte urbano en galería, más de 200 artistas locales y foráneos, concurso foto y video. Todo esto lo podrás disfrutar el próximo 9 de junio, cuando celebremos el Día de la Música 2018. Mazatlecos y turistas cantaremos y bailaremos los mejores ritmos del mundo, gracias a la iniciativa del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y del Proyecto Centro Histórico, A.C. ¡No te lo pierdas! Entrada libre.

Desde este espacio, Elizabeth Valdez envía felicitaciones a Consue Coronel y Sarita de Angélicas.También envía saludos muy especiales a sus amigas de la jugada de los jueves, a todas sus adoradas amigas ex flamencas y británicas.

Hoy felicitamos a Luis Fernando Márquez Bañuelos, alumno de segundo grado de secundaria del Instituto Anglo Moderno, por haber obtenido el tercer lugar en la 17 Olimpiada Nacional de Matemáticas. Para él, van los mejores deseos y toda la suerte en la segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, que se realizará en Mérida, Yucatán, el próximo 9 de junio.

Festival de fin de cursos

Danza Téllez presenta su función de fin de cursos El Arte de Vivir, en el Teatro Ángela Peralta, el próximo 26 de junio, en dos funciones, cinco de la tarde y ocho de la noche. No te lo puedes perder. Venta de boletos en Danza Téllez y en la taquilla del teatro.

Feliz cumpleaños

El día de hoy Las mañanitas se las cantamos a la guapísima Ana Lourdes De Cima de Pelayo, para ella, las felicitaciones y los mejores deseos. Que pases muy feliz cumpleaños.

Durante esta semana, también estarán celebrando su cumpleaños nuestros amigos Alejandra Quintanilla, Luis Escobar, Margarita Urquíjo de Argüello, Kathya Berenice Morales, Mymi Castro, Eloiza Morales, Beatriz Medrano, Adriana Ramírez, Ceci Borrego, María Emilia Torres López, Guilliam Tirado Abdala, Ricardo Partida Moreno, Diana Green, Amanda Jáber, Karina García Grijalva, Francis Cázares, Teresa Sato, Vanessa Fernández, Dayanna González, Carmen Galindo, Angelina Escutia, Luis Miguel García Ontiveros, Paty Carranza Patrón, Paloma Quevedo, Octavio Escutia, Gloria Oropeza, Gisela Sánchez Gutiérrez, Roberto Salí, Loretta Rochín Moreno, Manolo Osuna Gamboa, Ana Sofía Pérez Castro, Andrea Saracho, Lucia Aragón, Isaura Rendón y Karla Guzmán Rubio. Para todos, van nuestros mejores deseos y que pasen un feliz cumpleaños.

En compañía de todas sus amigas, celebraron su cumpleaños con una gran fiesta las guapísimas Yadira Juárez y Martha Ramírez, quienes lo pasaron de lo mejor y disfrutaron de una excelente velada, muchas felicidades.

La cigüeña llegó

Enviamos una gran felicitación a Soraya Macías Olson y Enrique Lizárraga Frías por el nacimiento de su hermoso bebé, Enrique Lizárraga Macías.

De aniversario

Quienes celebraron sus bodas de plata son nuestros amigos, Mónica Kelly y Antonio Arce, por lo que desde este espacio, los felicitamos y deseamos celebren muchos más.

Baby Shower

En la feliz espera de su primer bebé se encuentran Balbina Medrano y José Miguel Sada, es por esta linda noticia que Balbina fue festejada con un desayuno prebebé, donde estuvo acompañada por familiares y amigas quienes le desearon lo mejor. Muchas felicidades.

Bye, bye

Llegamos al final. Disfruta este día junto a tu gente querida y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Ciao.