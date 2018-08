Â¿QuÃ© Crees?

Columna

¿Qué Crees?

Claudia Gómezllanos comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Claudia Gómez Llanos

No importa cómo caes, sino cómo te levantas. No importa el fracaso, sino volverlo a intentar. No importa lo largo del camino, sino lo que está al final. No importa el sudor que cueste, sino lo que quieres lograr.

¡Hola, Mazatlán!

Espero que te encuentres muy bien y disfrutando este domingo, sobre todo, listo para enterarte de las novedades sociales de nuestro Mazatlán, así que echemos un vistazo a lo que sucedió esta semana.

Celebran sus cumpleaños

Un guapísimo cumpleañero de este mes es Juan Carlos Letamendi León, quien celebra sus 20 años y seguramente estuvo muy felicitado por todos sus buenos amigos y por supuesto, su familia. Muchas felicidades.

Las mañanitas, el día de hoy, van para Susana Cazadero Medina, al celebrar su cumpleaños. Los festejos iniciaron ayer con una fiesta temática 'Noche de Estrellas', en la que lució como Marylin Monroe. Hoy la consentirán su esposo Iván Pardo y sus hijas Susana y Tania Guevara durante una comida familiar. ¡Enhorabuena, Susana! Que vengan muchos años más de salud y éxitos.

Tres guapísimas cumpleañeras del día de hoy, son Patricia Villaescusa, Gloria Camelo de Coppel y Cristina Vadillo, a quienes felicitamos y deseamos lo pasen de lo mejor. Muchas felicidades.

Cumpleañeros de la semana

Durante esta semana, estarán celebrando sus cumpleaños, nuestros amigos Armando Gutiérrez Zerecero, Lulú Bortolotti, Margarita Coppel Tirado, Ana María Velázquez, Héctor Romo Salcido, Héctor Romo Gómez Llanos, Mónica Vivanco, Yuriria Alcázar, Maritere Lamerán, Sarahí Zazueta, Estela Margarita Arroyo Montero, Itzia Gorostiza, Ana Cristina Rodríguez Chang, Natalia Arias, Ana Ibarra, Karina Rivera, Ana Fer Gavito, Rosa María García Hallat, Lupita Castro Valenzuela, Karime Gutiérrez, Eduardo Guzmán, Gerardo Barros de Cima, Ana Fernanda Coppel, Adriana Becerra Rochín, Magnolia Pérez Moreno, Paulina Tirado, Libia Gavica Farriols, Alex Escutia, Luis Guillermo Laveaga García, Ingrid Rentería, Óliver López Portillo, Rosa del Carmen Ferrá, Saúl Sahagún, Solé Sánchez, Martha Lizárraga, Rocío Osuna, Rosa María Aguirre García, Rosy Ordaz, Anna Ivette Carvajal Natal, Caro Aguirre, Adhara Segura Rojo, Jennifer Arnold Henderson, María Consuelo Lizárraga, Lizette Lizárraga Magaña, Balbina Medrano, Esteban Peraza, Kiki Amezcua Jasso, Naomi López Lizárraga, Eloísa Román, Rosy Salazar y Enrique Díaz Rivas. Para todos, van los mejores deseos y feliz cumpleaños.

Festival Internacional de Teatro Escena Mazatlán 2018

Con la participación de 48 actores de amplia trayectoria y jóvenes valores de la escena nacional, del 22 al 29 de septiembre, se llevará a cabo la octava edición del Festival Internacional de Teatro, que otorgará el reconocimiento Escena Mazatlán 2018 al actor Bruno Bichir y a la actriz Susana Zabaleta, por su destacada trayectoria artística. Prepárate para vivir lo mejor del teatro local, nacional e internacional en Mazatlán.

Noticias y eventos de los mazatlecos

Del 27 de agosto al 1 de septiembre, se realizará el Curso de Perfeccionamiento Operístico, impartido por el maestro Enrique Patrón de Rueda y Andrés Sarré, en la Escuela de Artes del Instituto de Cultura de Mazatlán. Los interesados deberán enviar su nombre completo, tesitura, edad, ciudad en la que radican y un link o grabaciones recientes al correo cursomazatlandeopera@hotmail.com. Para más información, comunícate al 982 4446, extensión 106

El próximo 15 de septiembre, a partir de la una de la tarde, la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán prepara un gran espectáculo, el Festival Aéreo Mazatlán, muy patrio sobre el Malecón, para todos y sin que se tenga que pagar un solo peso para verlo. No te lo pierdas.

Todo el éxito les deseamos a las guapísimas y superprofesionales maquillistas mazatlecas, Libia Farriols, Sheila Urías y Saray Marivy, quienes formaran parte del equipo de maquillistas que trabajarán en una de las pasarelas más importantes del mundo, con Xanteria Cosmética, en New York Fashion Week 2018.

Cinthya y Alfonso

Después de llevar un bonito y sólido noviazgo, seguros de su amor, este fin de semana, Alfonso Aguilar Bazúa, en compañía de sus padres, Arturo Aguilar Salazar y Rosalba Bazúa De Aguilar, acudieron al hogar de Rodolfo Ibarra Armenta y Guadalupe Gallegos de Ibarra, para pedir formalmente la mano de su novia, Cinthya Ibarra Gallegos. Sin duda, fue una noche muy especial para Cinthya y Alfonso, quienes en compañía de sus seres queridos, se comprometieron para dar el paso más importante de sus vidas. Muchas felicidades y los mejores deseos. Que sean muy felices.

Despedidas de soltera

Una hermosa novia de noviembre será Paty Kelly Herrera, al contraer matrimonio con su prometido, Mauricio Esquer Caballero. Por esta razón, las despedidas de soltera en su honor ya iniciaron. Una de ellas se realizó esta semana, en un hotel de playa en la Zona Dorada, organizada por su mamá, Paty Herrera de Kelly, y todas sus tías. Amigas y familiares disfrutaron una tarde muy agradable, así como de la mesa de riquísimos postres, elaborada por Claudia Damy Herrera, prima de la novia. ¡Muchas felicidades!

La guapísima Kathia Humbert fue la protagonista de una bonita y concurrida despedida de soltera, ya que próximamente contraerá matrimonio con su prometido, Adolfo Suárez. El festejo se realizó en un restaurante por los rumbos de la Avenida del Mar y ahí estuvo acompañada por familiares y amigas, quienes disfrutaron y dieron buenos consejos para su futura vida de casada.

Bye, bye

