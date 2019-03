QuÃ© cuento eres tatianita, dice Fox a Clouthier por libro sobre campaÃ±a de AMLO; Que pena da, le revira

Qué cuento eres tatianita, dice Fox a Clouthier por libro sobre campaña de AMLO; Que pena da, le revira

De acuerdo con la Diputada Tatiana Clouthier, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador recibió varios mensajes de alerta sobre posibles atentados contra el entonces candidato

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- El ex Presidente de México Vicente Fox Quesada aseguró que la Diputada Tatiana Clouthier miente al escribir en su libro que alguien quiso envenenar al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de 2018.

A través de Twitter, el ex mandatario expresó que la morenista inventó la información para ayudar a levantar el raiting del Presidente en sus primeros 100 días de Gobierno.

“A que cuento eres tatianita ya no hayas como levantarle el rating de los 100 días”, escribió el ex panista.

Por su parte, Tatiana lo exhortó a comportase como un ex Presidente, pues da pena como se refiere a las personas.

A que cuento eres tatianita ya no hayas como levantarle el rating de los 100 días. https://t.co/2HbuDuBaCm — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 3 de marzo de 2019

La declaración de Fox surgió luego de que algunos medios publicaran un extracto del libro Juntos Hicimos Historia, de Tatiana Clouthier, Diputada federal y ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

En el libro, a cargo de la editorial Grijalbo y que será lanzado a la venta en los próximos días, la morenista confesó que temía que el año pasado, durante la contienda electoral, el hoy Presidente de la República fuera envenenado.

“Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar”, relató la ex panista en su texto.

Clouthier cuenta que en la campaña, varias voces le advirtieron que con el acercamiento de López Obrador a los civiles, el candidato lucía vulnerable.

La legisladora también indicó que Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, proveía algunos amuletos que le colocaban al morenista en su saco como protección.

“En los actor de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente y sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo, desde un ‘trabajito’ hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente”, compartió Clouthier en Juntos Hicimos Historia, “Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba: ‘¿A poco sí crees en esas cosas?’ Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo sólo te comparto información'”.

“Mi libro contiene 30 capítulos y casi 300 páginas. Opinar o tomar una frase aislada no da referencia de lo vivido en los casi 6 meses de campaña. Leerlo completo da contexto para tener una opinión y si se desea ni leerlo. Buen domingo”, escribió Clouthier en su cuenta de Twitter.

Esta semana, Fox Quesada también arremetió contra Manuel Clouthier, hermano de Tatiana.

El político sinaloense Manuel exigió al ex Presidente una explicación sobre el origen de los recursos con los que remoledó su rancho en San Cristobal, Guanajuato, pues dijo antes de ocupar el cargo de Jefe del Ejecutivo estaba quebrado económicamente.

A través de su cuenta de Twitter, el ex Diputado federal pidió a Fox Quesada aclarar cómo fue que logró renovar su rancho sin contar con el capital.

El ex mandatario respondió a los “ataques” de Clouthier y se preguntó ¿qué le pasó al legado de mi héroe político?” refiriéndose a el “Maquío”, el celebre ex candidato a la presidencia.