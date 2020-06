Que diga lo que quiera, no permitiremos mÃ¡s violencia, responde AMLO a El Marro

Que diga lo que quiera, no permitiremos más violencia, responde AMLO a El Marro

No podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena como si no pasara nada, porque hay mucho sufrimiento en la gente, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los cateos y las detenciones realizadas por dependencias de seguridad en Guanajuato, fueron decisiones del Gobierno federal, sin embargo, tuvieron el apoyo de los gobiernos estatal y municipal de Celaya.

"Tenemos que unirnos, congregarnos y elaborar un plan conjunto. Van a informarles los integrantes del Gabinete de Seguridad. Hoy les pedí que prepararan un informe para que vengan aquí, lo vamos a hacer el jueves o viernes", pidió el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

Respecto a los videos que realizó José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), en los cuales descalifica las acciones implementadas por parte del Gobierno federal en su "territorio", el político tabasqueño aseguró que el líder "huachicolero" está en su derecho a la libertad de expresión.

"Pues son expresiones que todos los que se ven afectados en sus intereses las expresan, las manifiestan, guardadas las proporciones, pues son como las protestas que hacen contra nosotros, no es más que eso [...] Pueden decir lo que quieran, nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena como si no pasara nada, porque hay mucho sufrimiento en la gente", señaló el titular del Poder Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa matutina.

"Nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden, menos en que se pierdan vidas humanas. Lo de Guanajuato es situación grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre", detalló el Presidente de la República.

Sedena detiene a madre, hermana y prima de 'El Marro'; capo huachicolero advierte de más violencia

Asimismo, lamentó los hechos que han dejado a decenas de mujeres y niños sin vida, por lo que, aseguró, "no se puede permitir que eso suceda [...] se puede decir que es pleito de bandas pero son seres humanos. La gente de Guanajuato no puede vivir con tranquilidad", insistió.

Por otro lado, López Obrador recordó que la entidad lleva varios meses registrando un grado alto en homicidios, ya que en dicho delito, Guanajuato significa del 15 al 20 por ciento del total del país. "Es una situación incontrolable", reiteró.

El Presidente se refirió a los hechos violentos que se registraron el 20 de junio en Celaya, tras la detención de la madre, hermana y prima de Yépez Ortiz, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo delictivo dedicado principalmente al robo de combustibles. Asimismo, llamó a la población a no proteger a criminales.

"Poco a poco se van a ir dando cuenta de que tenemos que purificar la vida pública, estaba muy descompuesta la situación económica social, política del País, por eso es la transformación, porque no era la crisis económica, la crisis política, no, era crisis en todo, decadencia, un proceso de degradación progresiva, cada vez peor, imagínense como dejaron crecer lo del huachicol, increíble", indicó López Obrador.

"Todavía lo que sucedió en fin de semana en Guanajuato está relacionado con eso, cómo se dejó crecer tanto con estructuras de apoyo, y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente, para que no se proteja a la delincuencia", abundó el Mandatario nacional.

"Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el Gobierno está atendiendo las demandas del pueblo, ya se están destinando recursos al pueblo pobre como nunca", recalcó el político tabasqueño.

"Entonces no hay ninguna justificación para decir: 'voy a ayudar porque me están entregando despensas, voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir'. No se metan en eso, hay forma de obtener ingresos con recursos que se están canalizando, no se metan a proteger a delincuentes", añadió.

"Porque estos grupos, como en el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso, cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional, salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros", abundó el Presidente.

"Ojalá y se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos, que nosotros vamos a garantizar a todos el bienestar, lo estamos haciendo, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales", indicó el Mandatario mexicano.

El titular del Ejecutivo reiteró que la estrategia de su gobierno en materia de seguridad "no es solo es uso de la fuerza", sino atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. "Entonces, sí tenemos todos que ayudar a cambiar, a portarnos bien", explicó.

López Obrador anunció que en los próximos días el gabinete de seguridad rendirá un informe especial sobre el operativo que se llevó a cabo en Guanajuato.

"Ya llevaba tiempo esto y también nosotros tomamos decisiones desde hace tres meses o un poco más", señaló.

"Van a informarles los integrantes del gabinete de seguridad sobre lo de Guanajuato hoy les pedí que preparan un informe para que vengan aquí con ustedes, lo vamos a hacer como el jueves o el viernes para que les informen porque era un asunto que merece un trato especial", indicó el mandatario.