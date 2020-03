Madrid (EuropaPress).– En plena alerta sanitaria a nivel mundial por la pandemia provocada por el coronavirus, el actor Hugh Laurie ha querido mandar un mensaje de apoyo, como también ofrecer consejos para frenar la curva de contagio. Por ello, ha querido comentarlo recordando a uno de sus personajes más queridos en la televisión: el doctor House.

La mítica ficción se emitió entre noviembre de 2004 y mayo de 2012, teniendo un total de ocho temporadas y 177 episodios. El público recuerda con especial cariño a House por ser un médico poco ortodoxo y con un carácter de canalla y simpático misántropo que tenía la habilidad de diagnosticar casos que parecían imposibles de resolver… pese a su adicción a la vicodina.

Con el coronavirus causando estragos en la población de todo el mundo, Laurie ha querido ofrecer consejo para combatir a la pandemia comentando en redes sociales qué diría, según él, el doctor House ante la situación que se vive con el COVID-19.

I can't speak for House, obviously - no one's written clever words for me to say - but I'm pretty sure he'd tell you it's not a matter of 'solving' Covid. This is an epidemic, not a diagnostic problem. We solve it together by staying apart.