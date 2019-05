Que el Senado se siga manteniendo como la casa de la gente: Mario Zamora

El Senador sinaloense del PRI espera que, tras el atentado con un “libro-bomba” a una senadora, las medidas de seguridad a implementar en la cámara no vayan a exagerarse

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Luego del atentado con un “libro-bomba” contra la Senadora de Morena Citalli Hernández, el Senador sinaloense del PRI Mario Zamora Gastélum espera que las medidas de seguridad a implementar no vayan a exagerarse y deje de convertirse la Cámara alta en “la casa de la gente”.

Y es que, señaló, al parecer no contaban con detectores de explosivos en el Senado, por lo que es posible se tomen las medidas pertinentes. Incluso, dijo, este martes la policía entró a su oficina, así como a otras instalaciones de la cámara en busca de otros posibles explosivos.

“Nosotros hemos promovido mucho lo que es el Parlamento Abierto, para que todo el que quiera pueda ir, expresarse, hacer reuniones y demás, ojalá no se exagere y se pierda eso, que se tomen medidas más de control y seguridad, pero que no sean tan duras que no permitan la apertura total de que cualquier ciudadano mexicano pueda expresar su sentir”, señaló.

Dijo que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de amenaza ni se ha sentido inseguro, y él sólo se mantenía precavido como cualquier ciudadano común.

Confió en que se esclarezca el hecho, ya que el Senado “parece el big brother” al estar lleno de cámaras por todos lados.

Hizo un llamado a la prudencia, y que las cosas se resuelvan por la vía del diálogo y la prudencia.

“Que sea el intercambio de ideas y evitar a toda costa cualquier manifestación de violencia, tengo poco de conocer a Citlalli y es una joven entusiasta, muy trabajadora, siempre abierta, ojalá que este tipo de incidentes no se repitan”, destacó.