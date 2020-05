Â¿QuÃ© es burÃ³ de crÃ©dito y cÃ³mo saber el comportamiento que se tiene ante estas sociedades?

¿Qué es buró de crédito y cómo saber el comportamiento que se tiene ante estas sociedades?

CONDUSEF explica que actualmente existen tres sociedades de Información Crediticia, popularmente conocidas como Burós de Crédito

Istar Meza

Hay muchas personas que son sujetas a crédito y desconocen lo que es el Buró de Crédito, además ignoran ser parte de estas sociedades; la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explica lo que son, sus funciones y cómo saber si se tiene un comportamiento negativo registrado.

Informa que actualmente existen tres entidades especializadas en brindar información crediticia: Círculo de Crédito, Dun&Bradstreet y Trans Unión de México, las tres son popularmente conocidas como Burós de Crédito.

Las Sociedades de Información Crediticia o Burós de Crédito, son un sector integrado por instituciones privadas que proporcionan información acerca del comportamiento crediticio o de pagos a entidades financieras o empresas comerciales de una persona física o moral, explica CONDUSEF.

“Las SIC integran la información sobre la forma en que se han pagado los productos y servicios financieros que una persona ha contratado. Es por este motivo que la mayoría de las empresas comerciales, como tiendas departamentales, automotrices, compañías de telefonía celular, televisión por cable o instituciones financieras, contratan sus servicios de recopilación, manejo y entrega de información, y utilizan el historial crediticio para conocer el comportamiento de pago de la persona o empresa adquiriente, de este modo tienen la certeza de que cumplirá con su compromiso de pago y que es apto para recibir el servicio o crédito”, advierte.

¿Cómo saber si estás en el Buró de Crédito?

CONDUSEF explica que si se tiene o tuvo contratado algún tipo de crédito al consumo, empresarial, hipotecario, automotriz, alguna tarjeta departamental, un servicio de telefonía o televisión de paga, la información personal y el comportamiento de los pagos o impagos que se realicen se registrarán en la base de datos de los Burós de Crédito. Es decir, una vez que se haga uso de los productos y servicios financieros, se estará en el “Buró de Crédito”.

Aclara que estar en el Buró de Crédito, no es necesariamente negativo ya que únicamente muestran la forma en la que se pagan los créditos, ya se sea puntual o no; y, una ventaja de aparecer es que si el historial de pagos es bueno, la institución financiera posiblemente brinde el crédito que se requiere, de acuerdo con los requisitos que solicita.

“Si te interesa saber qué información contiene específicamente tu historial de crédito, puedes consultar tu reporte a través de las páginas de internet de las SIC o puedes acudir directamente a la institución. Debes saber que puedes solicitar tu reporte de crédito una vez al año de manera gratuita y recibirlo vía electrónica, sin embargo, si requieres que tu reporte llegue a tu casa de manera física o consultarlo varías veces al año, esto tendrá un costo”, advierte la Comisión.

Explica que las SIC también dan las opciones de obtener notificaciones sobre las actualizaciones en el historial, algo así como un score en el que se muestra el comportamiento crediticio y recomendaciones para mejorar la puntuación, pero también tiene un costo.

¿Cómo salir del Buró de Crédito?

CONDUSEF informa que el Buró de crédito no es una lista negra que muestre únicamente lo negativo. Pero si por algún motivo no se quiere aparecer con algún adeudo, se debe saber que este no se borrará hasta que se haya cumplido por completo con la obligación de pago, es decir, que se haya liquidado, y una vez pagado a partir de esa fecha y de acuerdo con el monto de la deuda durará un tiempo en borrarse:

IMAGEN

Indica que la ley establece que las Sociedades de Información Crediticia o Burós de Crédito no podrán eliminar de ninguna forma un adeudo hasta que se cumpla el plazo establecido. Por lo tanto, ninguna institución o persona puede “borrar” un historial antes del plazo indicado por la ley.

Informa que la manera en que se pague se verá reflejada en el historial a través de unas claves, por lo que es importante estar al corriente con los pagos para generar una buena impresión al momento de solicitar un crédito, las claves que aparecen son las siguientes: CL: Te pusiste al corriente a través del pago total del adeudo. RV: A través de una reestructura sin pago menor. LC: Solicitaste una reestructura con quita. LG: Te ofrecieron una reestructura con quita.

¿Qué hacer si la información es errónea?

CONDUSEF indica que si no se está de acuerdo con lo que aparece en el Buró de Crédito, se puede presentar una reclamación dos veces por año de forma gratuita a través de los Burós o bien asistir a la institución financiera que haya otorgado el crédito para solicitar que actualice la información.

Las causas principales de las reclamaciones gestionadas por los Burós son:

1.- Desacuerdo con el domicilio registrado en el reporte.

2.- Crédito no reconocido en el historial crediticio.

3.- Desacuerdo con el nombre registrado en el reporte.

Informa que si se tiene alguna duda acerca de la situación en alguna Sociedad de Información Crediticia, se pueden visitar las páginas oficiales: www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx