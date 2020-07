Que estén cerradas las calles del Centro nos afecta más que el Covid-19: comerciantes de Culiacán

A los vendedores que se manifiestan en el Ayuntamiento de Culiacán lo que más ha lacerado sus ganancias ha sido la decisión del Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, de cerrar vialidades en el Centro y no la pandemia

Antonio Olazábal

La pandemia de Covid-19 en Sinaloa ha dejado más de 12 mil 785 contagios y 2 mil 145 defunciones. En Culiacán esta cifra asciende a los 4 mil 400 positivos y 772 muertes. Esta incidencia, de acuerdo a especialistas, ha causado miedo en la población para salir a la calle, pero para los comerciantes del Centro de Culiacán, lo que hace que la gente no vaya a comprar es el peatonalizar las calles del primer cuadro de la capital sinaloense.

Este viernes se manifestaron decenas de comerciantes en las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán, gritaron consignas contra Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal, y otros funcionarios de la Comuna.

Para ellos lo que más lacera su economía es el cierre de las calles del Centro de Culiacán.

En junio, el Ayuntamiento informó que se harían peatonales las calles Miguel Hidalgo y Costilla, así como la Ángel Flores, desde la Avenida Álvaro Obregón, hasta la José María Morelos y Pavón.

Ante este cierre de vialidades para automóviles, los comerciantes salieron a manifestarse y a exigir que se reabriera de nuevo al paso vehicular, ya que así tendrían mejores ganancias.

Luego de varias protestas, la Comuna abrió un carril para los autos en las vialidades que estaban pensadas como peatonales, pero para ellos esto no es suficiente.

Marco Flores, quien dijo es comerciante, acudió al Palacio Municipal con una piñata con la imagen de Estrada Ferreiro, ahí el vendedor del Centro de la Ciudad fue claro al cuestionársele qué afectaba más a la economía de los comerciantes, si el Covid-19 o el cierre de calles.

-¿Qué creen que les afecta más a ustedes, el Covid o que estén cerradas las calles en el Centro?

"Que estén cerradas las calles en el Centro nos afecta más, la responsabilidad depende de cada ciudadano, es un trabajo de conjunto entre las personas, entre nosotros los ciudadanos y también entre las empresas. En el caso de este (comerciantes del Centro) son pequeños locatarios, no somos Walmart, no somos Ley, que de hecho en muchas partes hay aglomeraciones, pero aquí no (Centro)", respondió.

"Tenemos el sanitizante, el gel, las caretas, entonces todo depende de la sociedad y Gobierno, y los comerciantes en conjunto. No tiene la culpa solamente un sector, es un trabajo en conjunto", añadió.

Así como él la mayoría de los protestantes manifestaban lo mismo, lo que más les afecta, es el cierre de vialidades para los automóviles.

'Este señor literalmente es una piñata': comerciante

Sobre la piñata que elaboró, el vendedor afirmó que ésta significaba lo que era Estrada Ferreiro y recalcó la importancia de que se abran las calles del Centro de la ciudad.

"Lo que representa la piñata es que este señor literalmente es una piñata, es una piñata de sus jefes, es un títere y nosotros somos los perjudicados... Se necesita que se abran las calles para que todo sea igual", pidió.

Especialistas opinan

Juan Carlos Rojo Carrascal, arquitecto, urbanista y director de Integra Comunidad, señaló para Noroeste que para él la poca actividad económica en el primer cuadro de la ciudad no era por la peatonalización, sino por las consecuencias del Covid-19 en la sociedad.

"Quiero dejar algo muy claro, el comerciante se va a quejar porque el comercio en el Centro va a tener una baja digamos en sus ventas, con calles peatonales o sin calles peatonales, con transporte en un lugar u en otro lugar", consideró.

"La gente, mucha gente, ha dejado de ir al Centro por el tema del Covid. No es el peatonalizar, o mover las rutas de camiones lo que les está afectando el comercio, lo que está afectando el comercio es el Covid que hace que mucha gente no haga los muchos viajes que hacía antes, que ya no compre de la forma en la que lo hacía antes, que por cualquier cosa íbamos al centro", detalló.

Por su parte, Tomás Guevara Martínez, sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostuvo que el miedo ya había llegado a los habitantes de Culiacán y Sinaloa, porque el Covid-19 llegó al círculo más cercano de las familias en el Estado, y que la gente ya tenía miedo del virus, temor por salir a la calle.

"Yo creo que todos nosotros tenemos algún conocido, vecino, compañero, pariente, amigo del vecino, etcétera, que murió por el coronavirus; entonces, ya digamos que entró en esa esfera privada de nuestra vida cotidiana y eso es lo que va recrudeciendo los temores y las preocupaciones de la gente", opinó.