Â¿QuÃ© filmes ver en esta cuarentena?

¿Qué filmes ver en esta cuarentena?

Diez películas ganadoras del Óscar que puedes disfrutar en la comodidad de tu casa

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Pocas películas se han alzado con el Óscar, incluso, en muchas ediciones, las grandes favoritas se quedan en el camino y la Academia elige otras cintas, en 92 ediciones se han premiado filmes de todo tipo.

En los últimos 10 años han habido grandes sorpresas al anunciar a la película ganadora, como en el 2017, cuando Moonlight venció a la gran favorita La La Land, en un histórico error, ya que los conductores Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron a esta última como la ganadora, pero minutos después corrigieron y anunciaron que la verdadera ganadora era la cinta de Barry Jenkins.

La última sorpresa se vivió este año, cuando por primera vez se coronó un película de habla no inglesa como Mejor Película, Parásitos, de Bong Joon-ho, se alzó por encima de películas como El Joker, 1917, y Había una vez en Hollywood, entre otras.

Si estás haciendo cuarentena como medida para prevenir la propagación del Covid-19, aquí te dejamos una lista de las últimas 10 películas ganadoras del Óscar para hacer más amena tu cuarentena.

2011

The King’s Speech

Jorge VI, interpretado por Colin Firth, es el Rey de Inglaterra, es tartamudo y debe hacer un discurso en público. Para ayudarlo contratan a Lionel Logue, interpretado por el actor Geoffrey Rush, un actor y terapeuta del habla de origen australiano con quien, además de intentar superar su condición, surge una inesperada amistad.

2012

The Artist

Jean Dujardin da vida a George Valentin, un famoso actor de cine mudo que se enamora de una actriz a pesar de estar casado. Esta película francesa fue dirigida por Michel Hazanavicius y obtuvo el Óscar a mejor película por encima de The Help y Midnight in París.

2013

Argo

El agente de la CIA, Tony Mendez, fue el encargado del rescate de seis diplomáticos de los Estados Unidos durante la crisis de rehenes en Irán de 1979. La película de suspenso está basada en hechos reales. Fue dirigida y protagonizada por Ben Affleck.

2014

12 years a slave

Solomon Northup, interpretado por Chiwetel Ejiofor, fue un afroamericano que nació libre en el estado de Nueva York en 1808. Años más tarde, camino a una entrevista laboral, fue secuestrado y vendido. Tuvo que trabajar como esclavo en plantaciones de Luisiana hasta que 12 años después logró su liberación.

2015

Birdman

Riggan Thomson, interpretado por Michael Keaton, es un actor de Hollywood que ha perdido su fama. Para recuperarla, busca triunfar de nuevo y se centra en crear una obra en Broadway.

2016

Spotlight

Spotlight es unidad de investigación del periódico Boston Globe más antigua de Estados Unidos. A través de un trabajo exhaustivo desenmascaró a la Iglesia católica de Massachusetts que había ocultado un significante número de abusos sexuales infantiles, perpetrados por distintos sacerdotes de Boston entre 2001 y 2003. Por ese trabajo el Globe ganó el Premio Pulitzer y esta película recrea cómo se dio esta investigación.

2017

Moonlight

Los cárteles de la droga imponen en la ciudad de Miami y se genera un ambiente hostil para sus habitantes. Un humilde afroamericano que vive allí afronta no solo los estragos de las bandas, sino que tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Este chico deberá madurar al tiempo que experimenta de todo un poco. Moonlight, dirigida por Barry Jenkins, es la primera película LGBT, con un reparto íntegramente compuesto por actores y actrices afroamericanos como Mahershala Ali, Trevante Rhodes, André Holland y otros, merecedor del Premio Óscar en la categoría de Mejor Película.

2018

The shape of water

Una joven llamada Elisa interpretada Sally Hakwins trabaja en un laboratorio-acuario de alta seguridad perteneciente al gobierno. Allí se encuentra con una criatura humanoide-anfibia que han capturado y empieza a relacionarse con ella debido al constante contacto que implica su trabajo de limpieza. Luego de enamorarse, ella planifica su liberación. Fue dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

2019

Green book

La película narra la historia de un pianista que contrata a un italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.

2020

Parásitos

Es una película surcoreana de drama, suspenso y humor negro, dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik y Park So-dam. Parásitos es la primer película de habla no hispana en ganar el máximo premio Óscar.

DÓNDE VERLAS

The Kings Speech en Google Play y Youtube Premium

The Artist en Youtube Premium

Argo en Netflix y Google Play

12 years a slave en Netflix y Google Play

Birdman en Netflix, Google Play y Youtube Premium

Spotlight en Google Play

Moonligth en Netflix, Google Play y Youtube Premium

La forma del agua en Google Play

Green Book en Youtube Premium y Google Play

Parásitos en Cinepolis Entra y Google Play