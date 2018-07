¿Qué hacer en la ciudad? disfruta del verano esta semana - Noroeste

joy

¿Qué hacer en la ciudad? disfruta del verano esta semana

este verano disfruta de la ciudad, te traemos la agenda de eventos para esta semana, no te pierdas de ninguno

02/07/2018 | 10:59 AM

Buen día, que esta sea una semana de éxitos y bendiciones, les comparto los eventos Agendados de esta semana del 2 al 8 de julio, excelente lunes:

2 de julio

- Curso de verano Sonfonic 2018

Inscripciones abiertas para niños y jóvenes de 3 a 17 años. Inicia el lunes 2 de julio al viernes 3 de agosto. Te puedes inscribir todo el periodo o semanal. Horario de 9:30 a 13:30 horas. Clases de canto, guitarra, batería, teclado y expresión corporal. Además tenemos Talleres Especiales y Mini Conciertos. Las semanas más divertidas en vacaciones. Los esperamos en La Capital de la Música. Más información o inscripciones al 752 24 97 y whatsapp al 667317 01 23. www.sonfonic.com

- Curso intensivo de violín del 2 de julio al 3 de agosto, de lunes a viernes dos horas diarias de violón de 10:00 a 12:00 horas, hay que traer el instrumento. Informes al 7522497 y Whatsapp 6673170123.

- ¡Cursos de verano en Tisbot!

Brinda a tu hijo la oportunidad de aprender mientras se divierte en el curso de verano 2018, en el cual, habrá talleres novedosos como conocer el funcionamiento del motor de un jet, aprender sobre la energía eólica e hidráulica, ¡entre muchas otras actividades! además se recopilan los talleres y experimentos preferidos de ciencia y tecnología de este año.

Edades:

de 4 años en adelante. Horario:

de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Lugar:

suc. La Primavera (San Anselmo local #5) suc. Plaza Cubo (malecón nuevo)

- 50% de descuento todo el mes de junio a los niños y niñas mayores de 10 años (no acumulable con otros descuentos).

- 20% en grupos de 4 o más niños y/o 20% de descuento pagando 2 días antes de dar inicio a los cursos. (estos 2 descuentos son acumulables ¡llévate hasta el 40%!).

Llámanos: La Primavera (667) 325 0905 y Plaza Cubo (malecón nuevo) (667) 325 0146.

3 de julio

– Martes de poesía en el Jardín Botánico de Culiacán a las 19:00 horas. entrada gratuita, puedes llevar una canción o tu poema favorito para leerlo.

5 de julio

– Presentación en el café teatro Cúcara y Mácara, la diferencia entre perverso, perversión, perversidad y pervertido a las 21:00 horas. no te quedes con la duda... reservaciones al 667 236 0547.

7 de julio

- El sábado 7 de julio tenemos Ceviche Power mx Workshop con causa paciente de cáncer, en el salón Fundadores del club Campestre Chapultepec: aguachile/ceviches/sashimi/aperitivos con el chef Jez Márquez de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. donativo: $1,200.00. Informes y reservaciones al 667 154 02 96.

– curso intensivo de robótica en Tisbot.

9 de julio

- ¿Ya sabes que harán tus hijos este verano? inscripciones abiertas para el #cabssummercamp, cupo limitado. #nacióncabs con Los Caballeros de Culiacán.

9 al 13 de julio

– Taller de Magia con el Mago Samed de 10:00 a 13:00 horas para niños y niñas de 5 a 12 años en Espiral Juguetería. Informes al

curso de verano 2018 del parque Temático, últimos lugares. Inicia 25 de julio con duración de tres semanas el primer bloque. Informes al 146 82 23, habrá actividades artísticas, deportivas y recreativas en áreas refrigeradas. en un horario de 08:00 a 13:30 horas. Aportación $100.00 inscripción y $600.00. promoción en pago adelantado de tres semana $1,500.00 + $100.00 de inscripción.

Curso de verano en el Jardín Botánico de Culiacán. del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio. Horario de 08:00 a 13:00 horas. informes al 715 00 36 ext. 114.

Curso de verano en el centro educativo Via Reggio. Clínica de futbol de 2 al 13 de julio en un horario de 08:00 a 12:00 horas y el taller Via Reggio de 09:00 a 13:00 horas, edades de 3 a 12 años. Informes al 717.55.00 en las instalaciones de Via Reggio.

