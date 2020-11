¿Qué hubiera pasado si nosotros detenemos al administrador de la DEA?, dice Marcelo Ebrard

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que 'habrá que sustanciar y probar lo que se dice o en su caso desestimarlo', lo que ya le compete a la FGR en cuanto se sepa qué va a suceder

Sinembargo.MX

18/11/2020 | 09:25 AM

Ciudad de México.– El Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo esta mañana que no era aceptable que se detuviera al General Salvador Cienfuegos Zepeda sin haber advertido el Gobierno mexicano, y puso un ejemplo:

“Vamos a ponernos en el caso opuesto. Vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, a algún alto funcionario. Ahora que vino el administrador de la DEA, vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Habría una repercusión muy, muy seria. Estados Unidos nos diría: ‘Este funcionario me lo regresas o bien, vamos a tener un grave desencuentro’”.

“México lo que está señalando es: no sabemos, a esta fecha, si el General Cienfuegos sea o no culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber porque la evidencia la tendríamos en noviembre y la Fiscalía [General de la República] va a iniciar su investigación”, agregó el Secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “habrá que sustanciar y probar lo que se dice o en su caso desestimarlo”, lo que ya le compete a la FGR en cuanto se sepa qué va a suceder.

“Pero en esencia es si vamos a mantener la cooperación entre ambos países, pues tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, los acuerdos vigentes dice que me lo tienes que compartir”, expuso el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Desde Palacio Nacional, insistió en que “no puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto. Hay que escoger. Al Gobierno de México no le parece correcto lo que se está haciendo”.

“Va a haber una investigación. No es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos”, subrayó.

Ayer, el Fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaron que el Departamento de Justicia de EU desestimó los cargos penales en ese país contra Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.