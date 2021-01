Que INE aclare al TEPJF cómo 'mañaneras' de AMLO inciden en el voto: Scherer

El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, dijo que el Tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso electoral, que como bien señala el presidente lo que está generando es información pública

Carlos Álvarez

13/01/2021 | 09:48 AM

MÉXICO._ Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, pidió este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) aclare al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de qué forma las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador inciden en el voto.

"Lo que le está pidiendo el Tribunal al INE es que se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que puedan poner en peligro al principio de neutralidad durante el proceso", dijo el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

"Porque el Tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso, porque lo que dice el Tribunal es que esto es una conferencia, que como bien señala el presidente lo que está generando es información pública", agregó el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

"Entonces no siente que esté generando información para inhibir el proceso electoral, entonces le dicen al INE, dime en qué se está vulnerando la neutralidad en el proceso electoral, entonces ahora el INE se tiene que pronunciar sobre esta petición que hace el Tribunal electoral", señaló Scherer Ibarra.

Por su parte, López Obrador comentó que el INE no debe confundir propaganda con información, pues su Gobierno nunca llamará a votar por ningún partido, como lo hacían las administraciones pasadas.

"Yo lo único que puedo comentar es que no debe confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido, de manera directa o simulada, ¿cuál es la palabra? Subliminal", afirmó el mandatario nacional.

"No, nosotros nos vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado Gobierno", aseguró el presidente.

Ayer martes, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, reiteró que se debe limitar la transmisión de las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, como ocurrió en años pasados en estados con elecciones.

En un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, Córdova Vianello negó que se pretenda censurar al titular del Poder Ejecutivo Federal prohibiendo la transmisión íntegra de sus conferencias de prensa matutinas.

"Nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas, los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la trasmisión íntegra de esas conferencias", indicó el consejero presidente del INE.

Ello "al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de logros de Gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución", argumentó Córdova Vianello.

El titular del Consejo General del INE insistió en que nadie ha sostenido que el Gobierno Federal debe renunciar a su derecho a informar, así como los medios de comunicación, pero estos deberán retomar en sus noticias solo fragmentos de dichas conferencias, no reproducirlas completas.

Asimismo, Córdova Vianello recordó que esta medida la aplica el INE desde los comicios de 2019 y 2020, por lo que no es nueva, y que fue acatada por las autoridades y medios.

Ahora, según el consejero presidente del INE, dicha medida aplicará a partir del 4 de abril en todo el país y antes en algunas entidades donde arrancan campañas locales.

"Como siempre el INE vigilará que así suceda, en México prevalece la libertad de expresión que defiende y promueve sin reserva alguna, pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política", dijo.

"El INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales, tal como ocurrió en 2018, 2019, y 2020, y garantizará que la ciudadanía que este año pueda votar en libertad y su voto se respete, y que las condiciones de equidad se mantengan para que una vez más tengamos elecciones plenamente democráticas", agregó.

El 27 de noviembre de 2019, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una sentencia en la que sostiene que las conferencias de prensa matutinas presidenciales, constituyen propaganda gubernamental. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF no se ha pronunciado al respecto.

Ese mismo 12 de enero, el presidente López Obrador acusó a Córdova Vianello, de hacerse de la "vista gorda" y callar ante los fraudes electorales, además de que, según el mandatario nacional, el consejero presidente del INE busca ahora silenciar sus conferencias de prensa matutinas.

"Son dos cosas: primero acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal", señaló el presidente.

"Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie. Si está bien que en México, en nuestro país, no pueda hablar el presidente, no pueda informar", dijo el político tabasqueño.

"Y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley", agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que no permitirá que se utilice el presupuesto del Gobierno Federal en las elecciones como se hacía antes, situación por la que, según él, Córdova Vianello nunca protestó.

"Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promoverla, ¿qué significa eso en la práctica? Que el Gobierno no actúa en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del Gobierno como lo hacían ellos, y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos", comentó.

"Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, la transmisión, que no se transmitan, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar", señaló.

"Realmente es una actitud de mucha intolerancia, ¿cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación, cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?", cuestionó López Obrador.