“Que jamás se den por vencidas, que cuando se caigan se levanten: Rosa María Guerrero Cázarez

La medallista mazatleca cuarto lugar del ranking mundial de lanzamiento de disco y de bala y clasificada ya para las Paralimpiadas de Tokio 2020, fue designada por Empresarias Ejecutivas de Sinaloa como ganadora de la Presea Deporte Adaptado en su Novena Edición del Día Internacional de la Mujer

Belizario Reyes

09/03/2020 | 00:02 AM

MAZATLÁN._ Ser disciplinada, segura de sí misma y estar fuerte física y mentalmente es lo que le ha permitido a Rosa María Guerrero Cázarez estar en el cuarto lugar del ranking mundial de lanzamiento de disco y de bala y estar clasificada ya para las Paralimpiadas de Tokio 2020.

“Para tener todo lo que yo tengo en estos momentos es tener dedicación, ser disciplinada, ser segura de sí misma, tener la mente muy fuerte, físicamente y mentalmente estar fuerte en todos los aspectos”, añadió Guerrero Cázarez.

“Mi familia vive aquí (en Mazatlán), yo soy de acá, pero radico en la Ciudad de México, mi segunda familia, mi entrenador, mi pareja, mis compañeras, todo es como a base de conexión, me siento sumamente fuerte y creo que la base importante de seguir adelante es uno misma pero también de los tuyos, es lo más importante”.

Tras conocer que fue designada por Empresarias Ejecutivas de Sinaloa como ganadora de la Presea Deporte Adaptado en su Novena Edición del Día Internacional de la Mujer, que se entregará el próximo 27 del mes en curso, manifestó que hoy lunes que se convoca a “Un día sin mujeres” en contra de la violencia de género, ella sí trabajará pues ese día tiene doble sesión de entrenamiento, aparte tiene que cumplir con sus demás actividades como nutrición, terapias, entre otras.

Exhortó a las mujeres a que sean productivas, que cosechen triunfos, que sueñen porque los sueños se cumplen como en su caso pese a padecer de paraplejia.

“Que jamás se den por vencidas, que cuando se caigan se vuelvan a levantar, que la vida es escalón por escalón, que siempre escalen, escalen y escalen”, enfatizó Guerrero Cázarez, quien tiene como meta las Paralimpiadas Tokio 2020 y su reto es subir al podio en esa competencia mundial.

“He trabajado muy fuerte, he entrenado muy fuerte y voy a seguir entrenando muy fuerte porque mi objetivo es ese, es Tokio 2020 y me mentalizo para estar dentro del podio”.

Precisó que es deportiva de campo y se especializa en lanzamiento de disco y de bala en la categoría C 55.

“Me encuentro actualmente ranqueada en el cuarto lugar del mundo y clasificada para Tokio 2020; soy medallista en el Campeonato Mundial de Londres, Inglaterra en el 2017, bronce; Grandprix en Dubai gané plata; en Berlín dos medallas de oro; en Juegos Para Panamericanos abrasé dos de oro en disco y bala rompiendo récord americano y clasificada para Tokio 2020”, continuó

“Difícil pero me sabe rico, me sabe a gloria, me sabe a triunfo, soy una mujer disciplinada, constante, tolerante, segura, mexicana cien por ciento, mil por ciento mazatleca, mexicana, sinaloense, llevo mi estado, mi puerto, mi país con orgullo a donde quiera que voy, internacionalmente siempre aquí en mi corazón, en mi mente, mi familia y sobre todo Dios siempre conmigo”.

Dijo que está agradecida con Dios por rodearse con personas tan valerosas y con Empresarias Ejecutivas de Sinaloa por otorgarle dicha presea, además de que está orgullosa de ser mujer y de que su mamá sea su madre.

Será el 27 del mes en curso cuando Empresarias Ejecutivas de Sinaloa entregará el Galardón y las nueve preseas de su Novena Edición del Día Internacional de la Mujer, en un evento que se realizará a las 8:30 en el Centro de Convenciones, donde dicha agrupación también realizará una expo.

“Para tener todo lo que yo tengo en estos momentos es tener dedicación, ser disciplinada, ser segura de sí misma, tener la mente muy fuerte, físicamente y mentalmente estar fuerte en todos los aspectos”.

“Que jamás se den por vencidas, que cuando se caigan se vuelvan a levantar, que la vida es escalón por escalón, que siempre escalen, escalen y escalen”.

Rosa María Guerrero Cázarez

Medallista mazatleca, cuarto lugar del ranking mundial de lanzamiento de disco y de bala y clasificada ya para las Paralimpiadas de Tokio 2020