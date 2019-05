Que la guerra no nos sea indiferente, piden madres de desaparecidos en CuliacÃ¡n

Que la guerra no nos sea indiferente, piden madres de desaparecidos en Culiacán

Como dijera Mercedes Sosa en su famosa canción, las madres del colectivo de 'Unión de madres con hijos desaparecidos' se expresaron públicamente para sensibilizar a la gente ante la violencia

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ En este Día de las Madres, el colectivo de "Unión de madres con hijos desaparecidos" realizó un plantón en el kiosko de la Plazuela Álvaro Obregón, en Culiacán, con la intención de sensibilizar a las personas ante esta situación que viven.

"¿Qué nos pasa México? ¿Qué nos pasa Sinaloa? ¿Por qué somos indolentes? ¿Hasta cuando? Nosotras no queremos que nadie sufra lo que hemos sufrido, no queremos que ninguna madre más tenga que sumarse a este andar de dolor y amor. Por eso, por todas y por todos, seguimos luchando, seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Ni un desaparecido más", exclamó una de ellas.

"Cada vez somos más mujeres aquí, en diferentes Estados del país y mujeres que venimos de Centroamérica; madres y también esposas, hermanas e hijas con personas desparecidas. Cada vez tenemos más fotos para colgar, ya no nos alcanzan las manos", añadió.

Otra de las familiares recordó que en México se lleva presentando esta situación desde hace décadas, lamentó que el Gobierno no solamente no actúe, sino que en ocasiones esté involucrado.

"Este dolor, este peregrinar, no inició en 2006 ni en 2014: fue en mayo de 1969, hace justamente 50 años, que se registró la primer desaparición forzada en México. Y desde entonces, en ningún sexenio se ha dejado de perpetrar este crimen de lesa humanidad", aseguró.

"El Estado Mexicano, durante décadas, estuvo involucrado y es responsble de las desapariciones. Su impunidad permitió que se pasara de la desaparición forzada, por razones políticas, a la desaparición cotidiana de niños, niñas, jóvenes y personas adultas que hoy suman miles", añadió.

"Las autoridades mexicanas, de todos los partidos y colores, han sido incapaces de respondernos, incapaces de garantizar un verdadero Estado de Derecho y libertades", recriminó.

Al final de las intervenciones, de las bocinas comenzó a sonar la canción de Mercedes Sosa, "Sólo le pido a Dios".