Que MÃ©xico deporte a centromericanos como sea, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de México -a través de su cuenta de la red social Twitter- regresar a los migrantes centroamericanos a sus países de origen “por autobús” o “por avión”, o de lo contrario, cerrará la frontera de forma permanente.

“México debería agitar la bandera que mueve a los migrantes, muchos de los cuales son criminales de sangre fría, de vuelta a sus países. Hágalo en avión, hágalo en autobús, hágalo de la forma que quiera, pero ellos no entran en los EE.UU. Si es necesario, cerraremos la frontera permanentemente. ¡Congreso, financie el muro!”, tuiteó Trump esta mañana.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!