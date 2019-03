Que nadie se atreva a usar mi nombre, nada de acarrear o de falsificar, pide AMLO en Puebla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó hoy Puebla en la víspera de su informe de los primeros 100 días de Gobierno; en el lugar, el mandatario entregó apoyos del Programa Integral de Bienestar

Ciudad de México (SinEmbargo).– Al cumplir 100 días de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Puebla para la entrega de recursos de programas integrales.

En esa entidad, que recientemente se quedó sin Gobernadora luego de un accidente aéreo en el que murió Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, el tabasqueño llamó a realizar unas “elecciones limpias” y advirtió que el que cometa un delito electoral “irá a la cárcel sin derecho a fianza”.

“Vienen las elecciones en Puebla y quiero decirles que es una gran oportunidad para demostrar que se puede hacer valer la democracia. Ya no repliquemos esas actitudes antidemocráticas. Nada de acarrear a la gente a votar, nada de falsificar los resultados electorales, nada de fraude electoral. Que se haga ese compromiso de que las elecciones sean limpias y libres.

“El Gobierno ya no tiene partido ni sindicato y ya no va a ser como antes y no se va a permitir que se use dinero del pueblo para favorecer a un candidato. Elecciones limpias y libres”, dijo el Presidente ante cientos de poblanos.

“Que nadie se atreva a usar mi nombre para apoyo”, advirtió el Ejecutivo federal. “Para que no haya cuestionamientos, he decidido visitarlos hasta después de las elecciones”.

El próximo 2 de junio se realizarán las elecciones en Puebla para elegir al próximo Gobernador, quien rendirá protesta el 1 de agosto de este mismo año.

Quien resulte ganador, deberá completar el periodo para el que Martha Erika Alonso Hidalgo fue electa: durará en el cargo hasta el 13 de diciembre de 2024.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

El Presidente insistió en que su Gobierno logrará la Cuarta Transformación del país por medio del combate a la corrupción.

“Estamos a punto de terminar un pequeño periodo, de cumplir 100 días de Gobierno. Celebro que en la víspera de mi informe este aquí con ustedes en Puebla. Ya se estableció el nuevo sistema de Gobierno porque, como lo dijimos, no se trata sólo de un cambio de gobierno sino de régimen, es una transformación. La Cuarta Transformación también significa la reconciliación nacional, nada de pleitos, nada de rencores, siempre pensando en el amor a la Patria”, mencionó desde la ciudad de Puebla.

Para lograr la transformación, dijo, la fórmula es sencilla: acabar con la corrupción. También ensilló una serie de acciones que ha logrado durante estos 100 días de Gobierno y las que planea realizar:

–El combate al robo de combustible. “En estos 100 días llegamos al Gobierno y me empezaron a informar lo del robo de combustible, que ya era costumbre y se contabilizaba, se robaban 800 pipas diarias y en dinero eran 65 mil millones de pesos”, mencionó.

–La reducción de su salario y el altos funcionarios.

–No se aumentará la deuda. “Me están diciendo que pidamos tantito (dinero), pero no vamos a endeudar al país”.

–Entrega de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y jóvenes. “No queremos entregar ayudas a intermediaros, todo va a ser personalizado, por eso se está haciendo el censo de bienestar, va a llegar a cada quien una tarjeta para ir a un banco y sacar el dinero”, explicó.

A la gente reunida le explicó que en algunas regiones de Puebla, donde no hay sucursales bancarias, les está costando hacerles llegar los apoyos. También anunció que se crearán cuatro nuevas universidades en la entidad.

En el evento, María Luisa Albores, Secretaria del Bienestar, entregó los recursos de los programas Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

La Secretaria detalló desde el Centro Expositor de Puebla que el Programa Sembrando Vida busca rehacer el tejido de las comunidades rurales con productos como la milpa y el café. “Vamos a hacer que trabajar en el campo asegure una vida digna”, aseguró.

Dijo que en Puebla el programa opera en 18 mil hectáreas, lo que genera 7 mil 200 empleos, y abarca 33 municipios de la cierra nororiental y más de 464 localidades. De los 33 municipios, precisó, 20 son indígenas, nahuas y totonacas.

La funcionaria informó que para 2020 el programa se ampliará para la sierra norte y otros lugares de Puebla.

La visita del líder del Ejecutivo a Puebla se registra a tres meses de que se realicen las elecciones extraordinarias para Gobernador.

ELECCIONES EN PUEBLA

Esta semana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tricolor fue el primero en designar a su abanderado para competir por la gobernatura y eligió Alberto Jiménez Merino. Los panistas sorprendieron al darle la nominación al académico Enrique Cárdenas e irán en candidatura común con Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática (PRD).

Aún se desconoce quién será el candidato de Morena, el partido que tiene más posibilidades de ganar la gubernatura de Puebla, y en breve se aplicará la encuesta para que elijan a uno de sus tres perfiles: Nancy de la Sierra, Miguel Barbosa y Alejandro Armenta.

Morena irá en coalición con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo, esto luego de que Encuentro Social perdiera su registro.

Las fuerzas políticas tienen del 19 al 23 de marzo para registrar oficialmente a sus candidatos ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin que la campaña arranque el 31 de marzo.