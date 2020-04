Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Que no haya casos de Covid-19 en Rosario, no significa que no vaya a llegar: Alcalde

Hasta el momento este municipio ha presentado cuatro casos sospechosos, que durante la prueba dieron negativos

Hugo Gómez

10/04/2020 | 12:36 AM

Foto: Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Que Rosario aún no tenga casos confirmados de Covid-19, no quiere decir que la batalla está ganada, expresó el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez. "El hecho que no tengamos ningún caso, no significa que le ganamos la batalla al Covid, no. Necesitamos seguir teniendo las medidas precautorias hasta que el Gobierno federal decrete el fin de la cuarentena", expresó. Hasta el momento este municipio ha presentado cuatro casos sospechosos, que durante la prueba dieron negativos. Pineda Domínguez destacó que no se puede descartar que se dé un brote de casos en los próximos 15 días, ya que el municipio cuenta con vías de circulación, y no se puede descartar que una persona infectada llegue a solicitar servicios, ya sea gasolina o alimentos. "Puede haber un brote desproporcionado de casos dentro de 15 días, nosotros no estamos exentos, esto no quiere decir que haya habido un mal actuar de parte de las autoridades sanitarias. No. Simple y sencillamente que el brote puede rebasarnos, tenemos carretera de paso", expuso. Enfatizó que cumpliendo con el resguardo de los domicilios se podrá detener la cadena de propagación de este padecimiento, y de darse sería más lento o en menor cantidad.

