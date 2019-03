Que no se negocie con la ley en caso Villarreal: Iniciativa Sinaloa

El presidente de esta organización, Silber Meza Camacho, expuso que la Fiscalía debe abrir la investigación a la sociedad y ser transparentes, para que no ocurren situaciones como la del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría

Gabriel Mercado

Que no se negocie con la ley y se dé un juicio justo con total transparencia en el proceso que se lleva a cabo en contra del extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, fue el exhorto que hizo la organización civil Iniciativa Sinaloa.

El presidente de esta organización, Silber Meza Camacho, expuso que la Fiscalía debe abrir la investigación a la sociedad y ser transparentes, para que no ocurren situaciones como la del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría, quien aunque reconoció haber hecho contratos irregulares por poco más de 14 millones de pesos, se resolvió el caso en un procedimiento abreviado, lo que le permitió no pisar la cárcel y pagar solamente siete millones de pesos, en pagos a lo largo de seis meses.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1