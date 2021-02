Que no sean letra muerta, busca bancada del PAN en Sinaloa sobre creación de municipios

Sin definir postura PAN sobre la municipalización de Juan José Ríos y Eldorado, Jorge Villalobos Seáñez, coordinador del grupo parlamentario expuso que no hay condiciones para nuevos municipios

América Armenta

CULIACÁN._ Que sea para beneficio de la población y que no queden en letra muerta, son criterios que consideró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Jorge Iván Villalobos Seáñez, que se deben tomar en cuenta para la creación de nuevos municipios, como Juan José Ríos o Eldorado, en Sinaloa.

“En el PAN hemos reiterado nuestra vocación municipalista, creemos que la base de sustentación de la república en los distintos órdenes de gobierno es, y siempre será, evidentemente el municipio por ser una autoridad más cercana a los ciudadanos”, manifestó.

“En base a esa vocación municipalista nos ha preocupado mucho a lo largo de estos años la situación tan crítica que enfrentan los municipios, no solamente de Sinaloa, sino del país, que hemos estado evaluando y evidentemente analizando la posibilidad de que la solución sea la creación de los municipios y no solamente la creación de más demarcaciones territoriales, sino que el compromiso presupuestal para ejercer los recursos sean suficientes para brindarle solución a las necesidades de las comunidades de Juan José Ríos y Eldorado”, agregó.

Por lo anterior, las y el integrante del PAN revisarán el dictamen realizado para ver que se cumpla con los criterios para la municipalización, además el legislador señaló que no hay condiciones para nuevos municipios, como ejemplo puso las juntas de agua potable, que constantemente exponen deficiencias ante el Poder Legislativo.

“Ustedes mismos se han dado cuenta de las carencias que han tenido las juntas municipales de agua potable, que incluso al Congreso han venido y lo que no deseamos en Acción Nacional es que no solamente no sean 18 juntas, sino que ahora sean 20, vamos a estar muy atentos y muy responsables para evitar la posible creación o conformación de dos demarcaciones territoriales en el estado sean en lo consecuente letra muerta o sean evidentemente una solución a resolver las necesidades de la población”, declaró el legislador.

Villalobos Seáñez comentó estar convencido de que la municipalización de ambas sindicaturas es una lucha de bastantes años y que ahora el Congreso está entrando a la discusión y no le ha sacado la vuelta como otras legislaturas.

“Estaremos muy atentos en estos días para ver cuál va a ser la postura, creemos que pudieran ser muy necesarios estas demarcaciones, pero que serían letra muerta si no lo van a tener la suficiencia presupuestal, ni la autonomía presupuestal que deben tener los municipios”, reiteró.

Demandas legítimas

La líder de Morena en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, consideró que la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos responde a iniciativas de ciudadanos que se han mantenido por muchos años y aseguró que las demandas seguirán siendo atendidas.

Los estudios realizados, precisó la Presidenta de la Jucopo, han dejado clara esa factibilidad y van a seguir siendo consecuentes en atender éste y otros temas.