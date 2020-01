Que no te pegue la cuesta de enero: Consejos para mejorar tus finanzas en 2020

Ahorro, organización y responsabilidad al gastar son las claves para tener una economía sana durante el este 2020

Diciembre es sinónimo de festejos, regalos y comida pero también de muchos gastos y por ello te presentamos una serie de consejos financieros para que no padezcas la llamada “cuesta de enero”.

Animal Político platicó con el expert+o en finanzas personales, Daniel Urías, fundador y director de Cooltura Financiera, y esto fue lo que recomendó para empezar el año con una economía sana y mejorar la administración de nuestros recursos.

Que enero no te cueste

Ya iniciamos el año y los mejores consejos para arrancarlo sin presiones económicas son los siguientes.

Haber reservado el 20% del total de recursos recibidos en diciembre, pero si no lo lograste aún puedes hacerlo en esta primera quincena de enero. Lo recomendable es que este porcentaje se retire del cajero o se guarde en una subcuenta para no caer en la tentación de gastarlo.

Organiza los ingresos disponibles, esto incluye todo lo que quede de la quincena, aguinaldo o incluso cajas recibidas hace unas semanas, para cumplir los compromisos financieros o deudas que tendré en enero. Estas deudas principalmente incluyen: pagos de tarjeta, mensualidad del carro, renta, despensa, pago de servicios, etcétera. No olvides que al no cubrir compromisos financieros como créditos y pago de tarjetas se cargan intereses que solo hacen la deuda más grande.

“Durante diciembre recibimos mucho dinero y por ellos nos dedicamos a gastar sin planificar olvidando que en enero hay deudas para cubrir (…) recordar esto nos ayudará a que la cuesta de enero no se vuelva un problema que se extienda a otros meses y nos genere más quebrantos económicos”, señala Daniel.

Planear un presupuesto y respetarlo para las compras que aún quedan para estos días como la Rosca o los juguetes de los Reyes Magos.

No caigas en trampas comerciales

El experto en finanzas personales también advierte sobre las “promociones” que las tiendas de todo tipo suelen ofrecer en la temporada de Fin de Año o de Día de Reyes.

“Una súper frecuente es la ilusión de los meses sin intereses. Hay que tener claro que esto no es una oferta, ni una rebaja (…) a veces la gente piensa que son compras inteligentes y que convienen al bolsillo, pero no, se trata del precio normal y solo te lo difieren a un montón de meses endeudándote por más tiempo”, agrega.

De acuerdo con Urías el peligro de los meses sin intereses radica en que las personas hacen varias compras en un mes con la idea de que los pagos serán pequeños, pero al acumular 6 o 7 compras a meses pueden llegar a pagarse mensualmente cantidades de 8 mil o 10 mil pesos.

Otra trampa de las tiendas, comenta Daniel, es cuando las tiendas ofrecen productos a meses sin intereses pero a un precio mayor que si las compras de contado, “hay que ser bien cuidadosos porque si un artículo cuesta 5 mil pesos de contado y a meses 6 mil es una trampa de la tienda incluso puedes reportarlo a la Profeco”.

Urías también recomienda esperar a las verdaderas ofertas que llegan después del 15 de enero ya que muchas de las que son anunciadas durante diciembre e inicios de enero, no lo son en realidad y la razón es sencilla: en diciembre y temporada de Reyes todo generalmente es mucho más caro porque todos quieren comprar y entre más demanda haya, más suben los precios.

“Y una trampa que nos ponemos nosotros mismos es ir a las tiendas solo para ver que compró y lo peor es que terminamos adquiriendo aquello que no necesitamos (…) y en cuanto a los obsequios solemos tener la falsa idea de que entre más caro sea el regalo, más afecto estamos demostrando, y no es así, pero desafortunadamente así perdemos mucho dinero”, agrega el experto.

Consejos para mejorar las finanzas en 2020

La clave para mantener una economía sana está en el ahorro, planeación y tener conciencia de lo que gastamos.

Con la inercia de lo hecho en diciembre hay que realizar un presupuesto para enero y habituarse a la organización de gastos. Para este punto hay que entender a cabalidad el significado de un presupuesto, que no son simples cuentas, sino la organización y la asignación de nuestros recursos para las deudas que tenemos.

Generar el hábito de ahorrar antes de gastar el dinero aunque sea una cantidad mínima. La mejor estrategia para lograr esto es apartar el monto en cuanto se recibe el pago quincenal en una cuenta de ahorro o inversión, y no tratar de ahorrar lo que sobre de la quincena, como regularmente se acostumbra.

Mantener mis deudas bajo control, cuidar que el pago de éstas (renta, despensa, tarjetas) no exceda el 30% de mis ingresos mensuales. Por ejemplo si una persona gana 10 mil pesos mensuales puede gastar hasta 3 mil pesos en este tipo de deudas, no más.

Identificar los “gastos vampiro” y tratar de reducirlos. Esto se refiere a todos los gastos que se hacen en antojitos o productos no indispensables y “que sangran el bolsillo” de las personas.

“En enero hagan un registro, durante una semana, de todos los antojitos que compran al día: cafés, refrescos, papas, etcétera, esto lo multiplican por 52 (las semanas que tiene un año) y así verán el tamaño del problema de los gastos vampiros”, señala Daniel.

Con base en este cálculo hay que hacer un plan para reducir los “gastos vampiro”.

Eliminarlos será imposible, pero sí se pueden disminuir al dejar de consumir lo más innecesario. Esto además de traer beneficios a tu bolsillo mejorará tu salud ya que puedes tener una alimentación más sana.

El porcentaje que cada persona gasta en los “gatos vampiro” varía dependiendo el estilo de vida, pero Daniel Urías considera que puede gastarse hasta un 15% de los ingresos mensuales sin tener afectaciones al presupuesto.

Hacer menos comidas en la calle y más en la casa lo cual es posible con una reorganización de hábitos. “Si hacemos tres comidas en la calle tratar que sean dos y una en casa (…) esto nos ayudará mucho a reducir nuestro gasto”.

Para lograrlo Daniel recomienda modificar un poco el estilo de vida. “En la comida no debemos escatimar pero sí podemos programarnos para tener una alimentación más saludable (…) Preparar un sándwich y lavara una manzana por las mañanas no quita más de 15 minutos y con esto evitas comprar desayuno y ahorrarás una buena suma de dinero”.

El experto en finanzas aconseja estar conscientes “de que cada decisión que tomamos a diario repercutirá positiva o negativamente en nuestras finanzas al final del mes”.

Revisar pagos que hacemos por servicios y buscar los más económicos sin perder en la calidad del servicio. Daniel nos recuerda que en el servicio de internet, plan celular y tarjetas de crédito, ya hay muchas opciones en el mercado, por lo que estamos en la posibilidad de encontrar la que más se ajuste a nuestro presupuesto y necesidades.

“Existen servicios que pueden salir hasta 150 pesos más baratos. Esos ajustes te permitirán ahorrarte bastante dinero y tener control de lo estás consumiendo”.

¿Tienes algo de dinero extra? Invierte

Si cuentas con una suma de dinero guardada bajo tu colchón o en una cuenta de banco, lo mejor que puedes hacer con ella es invertir.

Ojo, inversión no es sinónimo de ganancia, pero si es la forma más segura de resguardar tu dinero.

Antes de invertir debes plantearte tres preguntas para elegir la mejor opción: ¿para qué quiero invertir?, ¿en cuánto tiempo quiero mi dinero de regreso? y ¿cuánto dinero tengo en este momento para invertir?

Daniel Urías explica que al invertir a lo mínimo que debes apostar es que tu dinero no pierda valor. Esto es, que los 500 pesos que inviertas hoy te alcancen para lo mismo en un año que los retires con su respectivo rendimiento.

En otras palabras, la inversión sirve para que tu dinero no se vea afectado por los efectos anuales de la inflación (aumento de precio en productos y servicios). “Si el dinero lo guardo en casa va perdiendo valor pero si lo protejo con una inversión no pierde su poder adquisitivo”.

Actualmente hay muchas opciones seguras para invertir, pero la más confiable, según el experto, es la compra de Cetes.

“Con los Cetes directo básicamente lo que hago es prestarle dinero al gobierno, a cambio de esos, ellos me venden un cete a 9.70 cuando su valor real es de 10 pesos, es decir, mi ganancia por cada cete adquirido será de 30 centavos”, explica Daniel.

La compra de cetes se puede hacer desde 100 pesos y a plazos fijos, de 6, 9 o 12 meses. Al término del lapso elegido, tu dinero es devuelto con el rendimiento correspondiente.

Entre más grande sea la cantidad que inviertes, mayor será la ganancia. Estas unidades pueden ser adquiridas sin intermediarios en la página de Cetes directo.

“Esta ganancia de plazo fijo es la mejor opción para aquellos que están invirtiendo por primera vez, con el paso del tiempo pueden hacerse inversiones de otro tipo en empresas o en la Bolsa Mexicana de Valores, que ya implican un riesgo pero pueden darte ganancias mucho mayores”, refiere el experto.

Urías recomienda conocer todas las opciones de inversión existentes y solo en caso de que ninguna sea convincente recurrir a las opciones que ofrecen los bancos, y es que, de acuerdo con el experto, las entidades bancarias son las que menos rendimientos dan, “si con un cete obtienes un rendimiento de 7.40% aproximadamente, el mejor de los bancos te ofrece 2.30% anual, sin contar el cobro de comisiones”.

También aconseja alejarse o rechazar todas aquellas opciones que ofrecen grandes rendimientos en corto plazo y con riesgo cero ya que ninguna empresa real garantiza esas condiciones y lo más seguro es que se trate de un fraude.

Para finalizar, el experto en finanzas aconseja que ante la incertidumbre que hay por el estancamiento económico en 2020 hay que ser mucho más consciente al usar nuestro dinero pero sin dejar de gastarlo sino solo ser más organizados y pensar mucho mejor los compromisos financieros que adquirimos.

“Nosotros no podemos modificar las circunstancias económicas nacionales e internacionales, lo que sí depende de nosotros es cuidar lo que ingresa a nuestras bolsas (…) hay que recordar que estas etapas en las economías son cíclicos y que si ahora la nuestra está medio estacionada nosotros no debemos seguir ese patrón porque entonces no estamos procurando nuestro crecimiento financiero”, finaliza.