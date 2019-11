¿Qué películas de superhéroes llegarán en los próximos años? Aquí la lista de estrenos hasta 2023

MADRID._ El cine de superhéroes goza de una salud espléndida. No hay más que ver los grandes éxitos de las cintas producidas por Marvel Studios, con el destacado papel de Vengadores: Endgame, el filme más taquillero de la historia con 2 mil 800 millones de dólares, pero también Joker, la historia de origen del villano que ha superado ya los mil millones.

Con estas cifras en la mano, es lógico que ambas compañías continúen apostando por el género de superhéroes. Algo materializado en el apretado calendario hasta 2023, con casi 20 películas inspiradas en las grapas... más las que quedan por anunciar.

¿Cuáles son estas películas? Esta es la lista de estrenos de Marvel -incluyendo también los spin-offs de Spider-Man que prepara Sony Pictures- y DC hasta 2023.

BIRDS OF PREY (7 DE FEBRERO DE 2020)

La próxima película de superhéroes que llegará a las salas será la protagonizada por Harley Quinn. Margot Robbie vuelve a ponerse en la piel de la ex novia del Joker en la policromática aventura de las Aves de Presa, que se enfrentarán a Máscara Negra (Ewan McGregor).

THE NEW MUTANTS (3 DE ABRIL DE 2020)

La primera película de Marvel en 2020 será la última centrada en los X-Men producida originalmente por Fox. De hecho, parece que tras los reshoots, la cinta protagonizada por Maisie Williams y Ana Taylor-Joy ha eliminado toda referencia a mutantes, una opción que indicaría que los planes de la Casa de las Ideas para introducir a los X-Men van por otro lado.

VIUDA NEGRA (1 DE MAYO DE 2020)

Black Widow abrirá la Fase 4 de Marvel.

La despedida de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff dará el pistoletazo de salida a la Fase 4 marvelita. La cinta, situada entre los eventos de Civil War y Vengadores: Infinity War, cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Wesiz o David Harbour, y podría introducir a los Vengadores Oscuros en el UCM.

WONDER WOMAN 1984 (5 DE JUNIO DE 2020)

