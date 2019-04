¿Qué pensarían si viene el Presidente y no invita al Gobernador?: Aurelia Leal

Aunque aseguró que no ve como un desdén que el Mandatario estatal no la haya invitado al recorrido que hizo por Bellavista, la Alcaldesa de Guasave dejó el cuestionamiento en el aire

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque primero aseguró que no consideraba un desdén que Quirino Ordaz Coppel no la hubiera invitado al recorrido que hizo por Bellavista el jueves por la tarde, la Alcaldesa Aurelia Leal López no se quedó con las ganas y deslizó la pregunta: ¿qué pensarían si viene el Presidente de la República a Culiacán y no invita al Gobernador?.

La polémica inició cuando Gerardo Peñuelas Vargas, director de Bienestar del Ayuntamiento de Guasave, criticó a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales y compartida por otros funcionarios que el Mandatario estatal no hubiera tenido la cortesía de invitar a la Presidenta Municipal al recorrido para supervisar la construcción de la carretera al balneario.

“Estas declaraciones vienen de la libertad de expresión y del sentir de cada quien. Yo los exhorto a la madurez y también exhortamos a cada quien que se vayan a sus diferentes dependencias para que realicen sus propias acciones y tomen sus propias decisiones”, respondió en primera instancia la Alcaldesa al ser cuestionada.

“Esto, lo que anda circulando, como les digo, es derivado de la misma libertad de expresión que existe en cada persona y lo vamos a respetar”.

Agregó que se enteró de la visita del Gobernador hasta la mañana de este viernes, porque ha estado enferma.

Aseguró que no compartía las expresiones de Peñuelas Vargas, pero que cada ser humano es diferente y expresa a su manera lo que siente y eso se tiene que respetar.

“Yo ni siquiera sabía que venía para acá, yo no tengo que ser invitada a todos lados, pero nomás les digo algo, ¿qué pensarían si el Presidente de la República viene a Culiacán y no invita al Gobernador?, yo nomás se las dejo en el aire”, subrayó.

Leal López dijo que la autonomía del Municipio se tiene que respetar y se va a respetar siempre, y que serán siempre respetuosos de las acciones del Gobierno del Estado, pero siempre vigilarán que las obras que se realicen en Guasave sean de calidad y se hagan conforme a las licitaciones que la ley prevé.