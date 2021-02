Que pongan las denuncias que quieran: Estrada sobre queja del PAN ante el IEES por mural donde aparece AMLO

El Alcalde de Culiacán indicó que si se lo exige la autoridad, quitará el mural donde aparece el Presidente de la República junto a los héroes patrios que se hizo en el Ayuntamiento

Antonio Olazábal

Que pongan las denuncias que quieran, respondió Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, al cuestionársele sobre la demanda interpuesta por Carlos Castaños, Diputado del Partido Acción Nacional, y Eusebio Telles Molina, también regidor del blanquiazul, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por el mural donde aparece Andrés Manuel López Obrador junto a héroes de la Nación.

El pasado 22 de febrero, Carlos Castaños y Eusebio Telles Molina presentaron una denuncia ante el IEES contra Jesús Estrada Ferreiro, esto porque con el mural que se hizo a las afueras del Salón de Cabildo del Ayuntamiento se busca promocionar la imagen del actual Presidente de la República.

Al preguntarle sobre esta demanda, el morenista sostuvo que es algo que él ya esperaba por parte de los panistas, y recalcó que si la autoridad pertinente le pide que quite el mural, lo hará sin ningún inconveniente.

"Que la pongan, si la autoridad me dice que hay que quitarlo, a lo mejor se quita, pero pues, el gasto va para mi despacho porque yo lo pagué", mencionó.

Estrada Ferreiro argumentó que vienen tiempos de elección, y que el tema del mural se está utilizando políticamente para afectarlo en sus aspiraciones.

"Ah yo sí, ellos están aprovechándolo, pero son grillas estériles, absurdas; total, si digan que lo quiten, lo quitamos, total, no pasa nada", subrayó.

-¿Entonces si la autoridad le dice que lo quite, lo quitará?

"Ah no, claro, si me dicen que lo quite, lo quito, no tengo ningún problema por eso".