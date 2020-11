Que regrese Cienfuegos y luego no hacer nada, sería casi suicida: Ebrard

MÉXICO._ El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que México no defiende a una persona, sino un principio: “Para México no existe el escenario de la impunidad”, dijo en relación al caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Y el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que “se puede interpretar” que se está dando impunidad porque el General, quien sirvió como Secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, durmió la noche del miércoles en su casa.

Ebrard fue contundente: “Para México no existe escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex Secretario de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada. Que se quede allá. ¿Qué defiende México? Un principio”, agregó.

Desde Palacio Nacional, explicó que el ex funcionario “va a ser sujeto a una investigación en México, para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya no está sujeto a un proceso de investigación”.

Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores consideró que sobre la intervención de las autoridades estadounidenses en el caso Cienfuegos, hay dos caminos: “o se repara esa relación que existe entre ambos países o nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación”.

Por otra parte, López Obrador pidió a los mexicanos que tengan confianza porque tiene “el compromiso de no fallarle al pueblo”, ya “que todos los casos pendientes heredados de injusticias se van a ir atendiendo y aclarando”, pues no es lo mismo en su Gobierno.

“Lo que pasa es que cuesta trabajo que se acepte que las cosas ya no son iguales. Yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente. Si se da un caso como el del General Cienfuegos, se puede interpretar que ya estamos como los gobiernos anteriores protegiendo o llevando a cabo una justicia selectiva. Pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos. Se aplica la ley por parejo”, sostuvo.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que “así como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos”, debido a que “es una gran injusticia el juzgar a inocentes”. Por ello, señaló la necesidad de que la autoridad competente lo aclare.

“No se puede permitir que en el extranjero se juzgue sin pruebas”, dijo el Jefe del Estado mexicano.

Y poco antes aseguró en referencia indirecta a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos: “No porque se trata de agencias o de instancias judiciales de otros países, ya, ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia. Esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí y aquí no los castigan. Entonces ahora es distinto. Ya hay un cambio”.

AMLO repitió que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmará si se puede juzgar o no al General. “Por consigna no, por política no, por venganza no. Es una gran injusticia que se encarcele a alguien que es inocente. Nosotros lo que queremos es que no haya injusticia”.

“Ahora están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras. No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad. Y nos entendieron muy bien”, dijo. “Se equivocaron The New York Times y Washington Post”, añadió.

FGR hará investigación 'a la altura del prestigio de México

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) hará una investigación a la altura del prestigio de México, luego de que se repatriara de Estados Unidos al General Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Canciller Marcelo Ebrard recordó estar seguro de que la FGR actuará con el prestigio y la dignidad de México para resolver la situación en el caso Cienfuegos.

“Esto no tiene precedente, y no tenemos duda de que la FGR llevará a cargo una investigación a la altura del prestigio de México y dignidad de nuestro país”, externó.

También dijo que siempre se les ha pedido ser prudentes, pero firmes y claros, en cuanto a la posición que tiene México ante los otros países.