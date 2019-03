Que se ejecute lo que se tenga que ejecutar en supuestas irregularidades, dice ex Alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas

El ex Alcalde de Ahome, actual Secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave señaló que será la autoridad competente la que determine si hubo o no irregularidades en obras de pavimentación durante su administración

Karen Bravo

El ex Alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave señaló que la autoridad debe ejecutar lo que se tenga que ejecutar en las irregularidades en proyectos de pavimentación, expuestas por el actual Presidente Municipal de Ahome, Guillermo Chapman Moreno.

El pasado 21 de febrero el Alcalde “Billy” Chapman expuso que encontraron irregularidades en 109 proyectos de pavimentación que se presentaron en la administración de Álvaro Ruelas Echave, quien actualmente es Secretario de Desarrollo Social.

“Si hay una irregularidad en la responsabilidad de la empresa, que se ejecute lo que se tenga que ejecutar”

-¿Y si hay una responsabilidad en su contra?

-Todo lo que se tenga que hacer.

Chapman Moreno señaló que el monto de las irregularidades asciende a 40 millones de pesos en proyectos de pavimentación que fueron pagados mas no llevados a cabo.

Ante esta situación Ruelas Echave declaró que será la autoridad competente quien determine qué fue lo que ocurrió en las contrataciones.

“Yo no soy la autoridad para señalar, las autoridades responsables de ese tema son las que tienen que determinar si existe alguna irregularidad por parte de la empresa, que se ejecute la fianza y todo el tema legal”, comentó.

Ruelas Echave, dijo, será respetuoso de los procesos y dejará que Chapman Moreno haga su labor.

“Yo digo de manera muy clara, yo siempre he sido de la idea que se tiene que respetar la ley, la autoridad debe hacer su trabajo, yo no voy a interrumpir un trabajo y se existe algún tema de sanción para la empresa pues que se haga o para cualquier otro funcionario o ex funcionario”, comentó.