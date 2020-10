'Que se sancione a quien provocó los daños y pague': Químico Benítez sobre feministas que pintaron Palacio Municipal

Asegura Alcalde que aplaude la manifestación de las ideas, pero no a quienes agreden el patrimonio de las ciudades y bienes de terceros

Alma Soto

30/09/2020 | 11:46 AM

El Gobierno municipal sancionará al grupo de feministas que este lunes se manifestó frente al Palacio Municipal, y pintó consignas en las paredes del edificio.

“Dimos la instrucción de que se sancione a quien provocó los daños y pague, y que limpien si no se ha limpiado, porque si no, sería un país sin leyes, nosotros aplaudimos la manifestación de la gente, el dar las ideas, pero no agredir ni el patrimonio de las ciudades ni a terceros, esa es nuestra postura”, declaró Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal.

