Â¿QuÃ© series de televisiÃ³n llegarÃ¡n este aÃ±o? AquÃ­ las 10 producciones mÃ¡s esperadas del 2020

¿Qué series de televisión llegarán este año? Aquí las 10 producciones más esperadas del 2020

Las sagas cinematográficas conquistan también la pequeña pantalla, ya que Picard, de Star Trek, y Falcon and the Winter Soldier, de Marvel, lideran los primeros puestos

Sinembargo.MX

MADRID._ La web de datos IMDb ha publicado su lista de las diez series de televisión más esperadas de 2020 y parece que las sagas cinematográficas conquistan también la pequeña pantalla, porque Picard, de Star Trek, y Falcon and the Winter Soldier, de Marvel, lideran los primeros puestos.

Ambas ficciones pertenecen a franquicias comerciales más que consolidades. Protagonizada por Patrick Stewart, la primera serie hace honor al nombre de su protagonista, el almirante retirado y antiguo capitán de la USS Stargazer, Jean-Luc Picard. La producción de CBS estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 24 de enero de 2020.

La otra serie está protagonizada por dos superhéroes de Marvel y leales amigos del Capitán América, Falcon y el Soldado de Invierno, interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan y que llegará a finales de 2020 en su plataforma Disney+, que aterrizará en México en 2021. Esta ficción formará parte, de manera más directa, del Universo Cinematográfico de la Casa de las Ideas, lo que la convierte en una serie-evento.

La medalla de bronce es para The New Pope, la ficción de Sorrentino producida por Sky, HBO y Canal+ y que protagonizan John Malkovich y Jude Law, es la continuación de la ficción The Young Pope, por lo que es considerada por parte del público como una segunda temporada. Su estreno está previsto para enero de 2020 en HBO.

THE WALKING DEAD Y STARGIRL, ENTRE LO MÁS ESPERADO

El nuevo spin-off de The Walking Dead, World Beyond, se queda en cuarta posición, seguido de la serie Snowpiercer, basada en la película homónima del surcoreano Bong Joon-ho (Parasite) y en la novela gráfica francesa Le Transperceneige, publicada en 1982 y escrita por Jacques Lob y Jean-Marc Rochette.

Cierran la lista de las diez más esperadas The Stand, miniserie basada en la novela de Stephen King; The Outsider, que llegará a HBO el 12 de enero; Stargirl, la nueva serie del Universo DC para The CW; Hunters, protagonizada por Al Pacino y que se verá en Amazon, y Katy Keene, protagonizada por Lucy Hale y Ashleigh Murray.

“En lugar de basarse en clasificaciones de listas y encuestas, estadísticas o reseñas de críticos profesionales, IMDb determina su listado de las producciones más populares en base a las visitas de los más de 200 millones de usuarios mensuales de la web”, declaró la base de datos a The Wrap.

“Estos datos exclusivos y definitivos se derivan de las clasificaciones de series y películas de IMDbPro, que se actualizan semanalmente”, continuó.